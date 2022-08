शादी से पहले बेटी के पदचिह्नों को घर में संजोकर रखते दिखे माता-पिता, लोगों ने कहा- 'प्रथा ने दिल छू लिया!'

बेटियां माता-पिता के लिए घर की लक्ष्मी होती हैं और उनके विदा हो जाने से घर की रौनक भी चली जाती है. ये बात बिल्कुल सच है कि जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं, उन्हें संसार की सारी खुशियां मिल जाती हैं क्योंकि बेटी के कारण पूरा घर रोशन रहता है. हर माता-पिता को बेटी को विदा करने के दुख से गुजरना पड़ता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल (parents taking impression of daughter’s feet) हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि उसमें मां-बाप बेटी को विदा करने से पहले उसके पैरों के निशान को घर में संजोकर (daughter’s footprint before marriage video) रखने का प्रयास कर रहे हैं

IAS अधिकारी संजय कुमार (Sanjay Kumar) अक्सर ट्विटर पर रोचक वीडियोज पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो (Parents take footprint of daughter before wedding) की खासियत ये है कि इसमें एक माता-पिता अपनी बेटी के पदचिह्नों को घर में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं इसलिए उसकी आकृति कागज पर बनवा रहे हैं. इस वीडियो के बारे में ज्यादा बताने से पहले हम ये साफ कर दें कि वीडियो के किए जा रहे दावे के सच होने की न्यूज18 हिन्दी पुष्टि नहीं करता है.



बेटी के पैरों का छाप लेते नजर आए माता-पिता

वीडियो में एक युवती कुर्सी पर बैठी है और उसके पैर एक थाली में रखे हैं. जमीन पर उसके माता-पिता बैठे हैं. पिता बेटी के दोनों पैरों को धोते हुए दिखाई दे रहे हैं. उसके बाद वो पैरों को पोंछते हैं और फिर उसके सामने लाल रंग से भरी थाली रख देते हैं जिसपर दोनों पैर रखकर वो एक सफेद कपड़े पर खड़ी हो जाती है, जिसपर दोनों पैरों के निशान बन जाते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 60 हजार के करीब व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. प्रदीप कुमार नाम के एक शख्स ने कहा- “ये कहाँ की प्रथा है? दिल छू लिया! क्या गुजरती होगी मां-बाप के दिल पर जब बेटी बिना बताये घर छोड़कर भाग जाती है.” एक तरफ लोगों ने प्रथा की तारीफ की तो दूसरी तरफ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता तो ये सिर्फ बेटियों के लिए ही क्यों, शादी के बाद वो पराई नहीं होतीं.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news