शिक्षक ने बताई परिजनों की स्कूल में विचित्र मांगें, किसी ने पिंक पहनने से रोका तो किसी ने लिखने से!

हर माता-पिता चाहता है कि उनके बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले और वो बेहतर चीजें सीखकर आएं. स्कूल का बच्चों के भविष्य को सुधारने में बहुत अहम रोल होता है. मगर कई बार माता-पिता स्कूलों और टीचरों (Parents weird demand in school) पर ऐसा प्रेशर डालने लगते हैं कि वो भी परेशान हो जाते हैं. हाल ही में अमेरिका के एक शक्षक ने बताया कि कैसे परिजन उनपर कई चीजों का दबाव डालते हैं.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी टीचर स्टीवन स्टीनर (Steven Steiner) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर काफी वीडियोज शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि स्कूल में टीचर्स (parents ask teacher not wear pink dress in class) से मिलने जो माता-पिता आते हैं, वो कितनी विचित्र बातें टीचर्स को समझाते हैं. उन्होंने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे टीचर्स से मिलने ही नहीं जाना चाहिए.

टीचर ने बताया कि माता-पिता अजीबोगरीब डिमांड करने आते हैं जिसे सुनकर शिक्षक दंग रह जाते हैं. (फोटो: TikTok via The Sun)

पिंक रंग के कपड़े क्लास में ना पहनने की डिमांड

स्टीवन ने एक वीडियो सीरीज बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसी कई अटपटी और अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो माता-पिता चाहते हैं कि जिनका उनके बच्चों के टीचर्स पालन करें. एक वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके एक जानने वाले टीचर के पास एक माता-पिता आए और उन्होंने कहा कि वो बोर्ड पर लिखना छोड़ दें क्योंकि वो बाएं हाथ से लिखते हैं और उनका बच्चा दाएं से. इस वजह से बच्चा कन्फ्यूज हो रहा है. वहीं एक बार एक परिजन ने कहा कि टीचर क्लास में पिंक कलर के कपड़े ना पहनें क्योंकि इससे उनका बच्चा ट्रिगर हो जाता है.

बालों को बांधकर रखने की माता-पिता देते हैं सलाह

द सन के अनुसार स्टीवन ने अपने वीडियो में बताया कि कई बार माता-पिता ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बच्चे का ध्यान क्लास में काफी भटकता है इस वजह से क्लास को किसी टेंट में या किसी बांद से कमरे में लिया जाए. वहीं कई तो इस बात की भी डिमांड करते हैं कि टीचर्स बच्चों की पेशाब या मल को भी मॉनिटर करें जिससे अगर उन्हें कोई तकलीफ दिखे तो उसके बारे मे तुरंत सूचित किया जा सके. स्टीवन ने कहा कि एक महिला टीचर से एक बार माता-पिता ने अनुरोध किया था कि वो क्लास में अपने बालों को ढक कर रखें क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और उन्हें देखकर उनकी बेटी को खुद पर सेल्फ डाउट होने लगता है. उनके तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं और लोगों ने कमेंट कर टीचर्स का पक्ष लेते हुए ऐसे परिजनों की आलोचना की है.

