VIDEO: गाड़ी का बोनट खोलकर मरम्मत कर रहा था शख्स, अचानक आगे बढ़ गई कार, हो गया दर्दनाक हादसा!

हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं. इसलिए इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए. कई हादसे तो मामूली होते हैं और लोग उनसे सबक सीखकर आगे के लिए चौकन्ने हो जाते हैं मगर कुछ हादसे सीखने का मौका नहीं देते क्योंकि इंसान सुधार करने के लिए जिंदा ही नहीं रहता. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ऐसे ही एक हादसे को दिखा रहा है जिसमें एक शख्स पार्क की हुई गाड़ी (Parked car kills man video) के सामने आ गया और फिर उसके साथ जो हुआ वो चौंकाने वाला है.

ट्विटर यूजर दीपक प्रभू ने हाल ही में अपने अकाउंट पर एक वीडियो (man comes under parked car viral video) पोस्ट किया है जो बेहद खौफनाक भी है और चौंकाने वाला भी. वीडियो (automatic car accident video) के साथ दी गई जानकारी में ये दावा किया गया है कि अगर ऑटोमैटिक गाड़ियों के ब्रेक नहीं लगे हैं तो उनके सामने कभी मत खड़े होइए. अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी सतर्क करें. दावा किया गया है कि वीडियो में जो कार नजर आ रही है वो ऑटोमैटिक है और उसमें हुई गड़बड़ी के कारण ही गाड़ी अपने आप आगे बढ़ गई.

#WARNING

If an automatic vehicle breaks down, never stand in front of the vehicle.

Please warn your friends and relatives.

Share this message as an example.

