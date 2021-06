शख्स ने बनाया Parle-G बिस्किट से सैंडविच ! देखकर ही सदमे में आ गए लोग

पारले जी (Parle-G ) बिस्किट ऐसी चीज़ है, जिसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पसंद करते हैं. पीढ़ियों से पारले जी सबकी पसंद बना हुआ है. किसी का चाय के साथ ये बिस्किट पसंद है तो किसी को दूध के साथ. कोई इसे पानी के साथ भी खाना पसंद करता है, लेकिन क्या कभी आपने पारले जी का सैंडविच (Viral Parle-G sandwich recipe) खाया है? अब टॉपिंग्स, क्रीम और चेरीज़ की बात मत सोचिए, ये सैंडविच उबले चावल और पारले जी बिस्किट का (Parle-G and boiled rice) बना है. इस सैंडविच को देखते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग सदमे में आ गए हैं तो कुछ गुस्से से पागल हो रहे हैं.



ये सिर चकराने वाला एक्सपेरिमेंट राहुल नाम के एक शख्स के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है. सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर पारले जी बिस्किट की दिल दहला देने वाली रेसिपी खूब वायरल हो रही है. रेसिपी के चिढ़े हुए लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. अब चिढ़ना तो स्वाभाविक है - जब कोई पारले जी बिस्किट के बीच में उबले चावल रखकर उन्हें जोड़ देगा.



Follow me for more such recipes. 🙄🙏 pic.twitter.com/Vxa5BsJ2y5 — राहुल 🇮🇳 (@rahulpassi) June 6, 2021

Follow me for more such recipes. 🙄🙏 pic.twitter.com/Vxa5BsJ2y5 — राहुल 🇮🇳 (@rahulpassi) June 6, 2021

Follow me for more such recipes. 🙄🙏 pic.twitter.com/Vxa5BsJ2y5 — राहुल 🇮🇳 (@rahulpassi) June 6, 2021

अपने फेवरेट पारले जी के साथ ये बकवास एक्सपेरिमेंट देखकर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक शख्स ने इस रेसिपी के कंपटीशन में पारले जी के बीच भिंडी भरकर पोस्ट कर दी.किसी ने लिखा कि इस धरती पर कैसे-कैसे लोग मौजूद हैं. तो कुछ और कहते हैं कि पारले जी के साथ ऐसा सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एक यूज़र ने इस आविष्कारक पर मुकदमा लिखने तक की मांग कर डाली.

दिमाग चकरा देने वाली रेसिपीज़इससे पहले भी कुछ ऐसी रेसिपीज़ सोशल मीडिया (Viral recipies on social media) पर लोग शेयर कर चुके हैं, जिसे देखकर आप भड़क जाएं. इनमें गुलाब जामुन पिज्ज़ा, कुरकुरे मिल्कशेक के साथ-साथ आइसक्रीम में मैगी मिलाने की रेसिपी शामिल है, जिसे देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन एक्सपेरिमेंटल शेफ्स की क्लास लगा दी.



ये भी पढ़ें- सरोजनी मार्केट जैसे सस्ते जूते-चप्पल लाखों में बेचता है ये ब्रांड, लोगों ने Price देख लिए तरह-तरह के मजे