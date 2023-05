Viral Video: उड़ रहा था विमान, अचानक शख्स ने खोल दिया आपातकालीन द्वार, फिर जो हुआ...

अगर आप कभी विमान में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि उड़ान भरने से पहले एयर होस्टेस लोगों को समझाती है कि विमान में कितने द्वार हैं और आपतकाल की स्थिति में उन द्वारों तक कैसे पहुंचा जाए. प्लेन के मुख्य द्वार तक लोग यात्रा के दौरान नहीं पहुंच पाते मगर इमर्जेंसी एग्जिट लोगों के नजदीक ही होता है. ऐसे में उसे खोलना मुमकिन है. हाल ही में साउथ कोरिया (South Korea Plane Emergency Door) के एक विमान पर शख्स ने इसी एग्जिट डोर को खोलकर सभी को परेशान कर दिया. स्थिति ऐसी बन गई कि लोगों के मुंह को कलेजा आ गया!

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एशियाना एयरलाइन (Asiana Airline) की फ्लाइट संख्या OZ8124 ने जेजू आइलैंड (Jeju Island) से उड़ान भरी थी. विमान साउथ कोरिया में लैंड कर रहा था, तभी अचानक एक यात्री ने इमर्जेंसी एग्जिट डोर को खोल दिया. प्लेन पर 194 यात्री सवार थे जो ये नजारा देखकर घबरा गए पर गनीमत ये थी कि उनमें से किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ.

A passenger on an Asiana Airlines flight in South Korea opened the door of the plane during the flight, claiming that he was overwhelmed. The passenger was arrested…

pic.twitter.com/ky8Xwut5eF

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) May 26, 2023