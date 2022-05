फ्लाइट में मना 95 साल के शख्स का जन्मदिन, यात्रियों ने कैंडल की जगह जला दी लाइट, मिलकर विश किया बर्थडे

इंसान जैसे-जैसे उम्रदराज होता जाता है, उसके लिए जन्मदिन मनाने का उत्साह भी कम होने लगता है. लेकिन अगर कोई उन्हें जन्मदिन की बधाई दे दे तो वो खुशी से झूम उठते हैं. हाल ही में एक बुजुर्ग शख्स फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे तभी अंजान लोगों ने उन्हें बेहद खास तरह से जन्मदिन (Old man celebrate birthday in plane) की बधाई दी, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

अपने सकारात्मक वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट गुड न्यूज मूवमेंट (Good news movement) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो की खासियत ये है कि इसे देखकर आपको लगेगा कि खुश होने की कोई उम्र नहीं होती और किसी को खुशी के पल देने के कोई तय जगह नहीं होती. वीडियो विमान का है जिसमें सारे यात्री (Passengers sing happy birthday in flight for old man) मिलकर एक सह यात्री को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.

यात्रियों ने मिलकर बनाया 95 साल के शख्स का जन्मदिन

वीडियो के कैप्शन के अनुसार एक महिला के पिता साल के हो गए थे. ये बात उन्होंने एयर होस्टेस को बताई तो उन्होंने जन्मदिन सेलिब्रेट करने का खास तरीका खोजा. साउथ वेस्ट एयरलाइन के इस विमान की एयर होस्टेस ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया कि वो अपनी खिड़की को बंद कर दें और अपनी पढ़ने वाली लाइट्स को कैंडल समझकर जला लें. इसके बाद उसने अनाउंस किया कि उनके सह यात्री 95 साल के हो चुके हैं और उनका जन्मदिन है. इस मौके पर एयर होस्टेस समेत सभी यात्रियों ने हैपी बर्थडे गाकर शख्स को बर्थडे विश किया.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इसे 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि बहुत से लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने लिखा कि बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा देखने लायक है, ये उसके लिए बहुत कीमती पल है. जबकि एक शख्स ने कहा कि वो ये देखकर रोने लगा. एक शख्स ने कहा कि आदमी अपनी असल उम्र से काफी कम लग रहा है. उसे लोगों द्वारा विश करने का ये तरीका बहुत ही पसंद आया. एक ने कहा कि ये देखकर बहुत अच्छा लगता है जब इतने लोग मिलकर एक साथ प्यार बांटने के लिए आगे आते हैं.

