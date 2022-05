नमकीन पानी को मीठे पानी में बदल सकती हैं पेंगुइन! आंखों के ऊपर बने खास ग्लैंड से छानती हैं नमक

दुनिया के हर जीव से जुड़े कई अजीबोगरीब तथ्य हैं जिनके बारे में जानकर लोग दंग हो जाते हैं. प्रकृति ने हर जीव को कुछ ना कुछ ऐसा दिया जो उन्हें दूसरे जीवों से अलग बनाता है और उन्हें धरती पर जीवित रहने में मदद करता है. आज हम आपको पेंगुइन्स से जुड़ी एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्हें दूसरे प्राणियों से अलग बनाती है. क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन (Penguins turn saltwater into freshwater) खारे पानी को छान सकती हैं?

दुनिया में कई ऐसी पेंगुइन्स (Facts about penguins) हैं जो साफ पानी के पास नहीं रहतीं. एंटार्कटिका में रहने वाली पेंगुइन के पास या तो बर्फ में रहने का विकल्प होता है या फिर नमकीन पानी में. नमकीन पानी (How penguins clear saltwater into freshwater) में रहना ज्यादा आसान होता है क्यों कि वो आसानी से मिल जाता है. ऐसे में उन्हें अक्सर नकमीन पानी पीना पड़ता है. अब आप सोचेंगे कि पेंगुइन के शरीर में नमक का स्तर तो बढ़ जाता होगा. मगर ऐसा नहीं है.

खास ग्लैंड ट्रैप कर लेते हैं नमक

पेंगुइन को भी उतने ही नमक की जरूरत पड़ती है शरीर में जितना दूसरे जीवों को. मगर ज्यादा नमकीन पानी में रहने के कारण उनके शरीर में नमक का स्तर बढ़ने में खतरा होता है. इस समस्या से उन्हें निजाद दिलाता है खास तरह का ग्लैंड जो उनकी आंखों के ऊपर होता है. इन ग्लैंड्स को कहते हैं सुप्राऑर्बिटल ग्लैंड. उनके शरीर में खून इसी ग्लैंड के जरिए बहता है जो नमक को ट्रैप कर लेता है और वो शरीर में नमक को फैलने नहीं देता.

नाक के रास्ते निकलता है नमक

जब ये ग्लैंड नमक ट्रैप कर लेता है तो फिर उस नमक को शरीर के बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है. ग्लैंड में मैजूद हल्की नमी से नमक मिल जाता है और नाक के रास्ते बाहर आता है. इसलिए पेंगुइन की नाक हमेशा बहती रहती है. वो अपने सिर को हिलाकर नाक से नकम को बाहर की तरफ झटक देती है. कई पेंगुइन तो पानी के सोर्स के तौर पर बर्फ को ही खा लेती हैं. उनके शरीर में मौजूद ग्लैंड का सिर्फ एक मात्र काम होता है इसलिए अगर पेंगुइन ताजा पानी भी पीती हैं तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं होती.

