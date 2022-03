अनोखा देश जिसे मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर किया शुरू, अब रहते हैं 249 नागरिक, खुद की है सरकार और राष्ट्रीय ध्वज!

दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब जगह (Weird places around the world) हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई दंग हो जाता है. कहीं विचित्र जंगल हैं तो हैरान करने वाली नदियां हैं. कहीं चौंकाने वाले पहाड़ हैं तो कहीं कुछ और मगर जिस विचित्र जगह की हम बात कर रहे हैं वो एक देश है जो इतना छोटा है कि उसे आप चलकर चंद मिनट में पार कर लेंगे. ये दुनिया का पहला देश है जिसे पैसे जुटाकर कुछ लोगों ने खरीदा और अब देश (Small island becomes crowdfunding country) बना दिया.

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में मार्शल मायर (Marshall Mayer) नाम के एक शख्स ने एक टापू खरीदने का इरादा किया. इसके लिए उसने लोगों से ही पैसे मांगे. मार्शल ने लेट्स बाय एन आइलैंड (Lets Buy an Island) नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की और टापू खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग (Crowd Funding to buy island) शुरू कर दी. दिसंबर 2019 तक कुछ लोगों ने आइलैंड खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया और ग्रुप ने 2 करोड़ के करीब रुपये जुटा लिए. इसके बाद उन्होंने कैरिबियन देश बेलिजी (Belize) के पास कॉफी काय (Coffee Caye) नाम के आइलैंड को खरीद लिया जो 1.2 एकड़ का आइलैंड है.

अब इस देश का अपना राष्ट्री ध्वज भी है. (फोटो: Facebook)

आइलैंड बन गया देश

ये आइलैंड कॉफी बीन के शेप का है इसलिए इसका ऐसा नाम है. उन्होंने सिर्फ बेलिजी की प्रॉपर्टी में इंवेस्ट ही नहीं किया बल्की एक नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का भी काम शुरू कर दिया. कुछ ही वक्त में उन्होंने इस आइलैंड को देश मानना शुरू कर दिया और नाम दिया, प्रिंसिपैलिटी ऑफ आइलैंडिया (Principality of Islandia). आपको जानकर हैरानी होगी कि आइलैंड की अब अपनी लोकतांत्रिक सरकार बन चुकी है, राष्ट्रीय ध्वज है और नेशनल एंथम भी है.

क्या होते हैं माइक्रोनेशन?

अब इस माइक्रोनेशन (What is micronation) पर 249 नागरिक रहते हैं जिन्होंने 1500 रुपये में इस देश की नागरिकता हासिल की है. लोग इस टापू के शेयर 2 लाख रुपये में खरीद सकते हैं और तब उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा. यही नहीं, मार्शल ने बताया कि आगे चलकर आइलैंड पर सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. आपको बता दें कि आइलैंडिया एक मात्र माइक्रोनेशन देश नहीं है. प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड नाम के भी देश माइक्रोनेशन की कैटेगरी में हैं. जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोनेशन वो देश हैं जहां रहने वाले लोग इसे स्वतंत्र देश मानते हैं मगर उन्हें दुनिया की अन्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मान्यता नहीं प्राप्त होती है.

