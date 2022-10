VIDEO: लकड़ी की ऊंची दीवार पर चुटकियों में चढ़ गए लोग, कभी नहीं देखा होगा टीम वर्क का ऐसा नमूना!

सोशल मीडिया पर एक विचार अक्सर देखने को मिल जाता है- “अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, अगर दूर तक चलना है तो साथ मिलकर चलो.” ये बात बिल्कुल सच है कि क्योंकि संगठन की ताकत प्रकृति में हर जगह देखने को मिलती है. फिर चाहे जानवरों का झुंड हो या फिर इंसाने का संगठन. इस बात को समझाया है इन दिनों वायरल हो रहे एक वीडियो (People climb wooden wall video) ने जिसमें कुछ लोग एक ऊंची दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और साथ मिलकर आसानी से चढ़ जाते हैं.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (teamwork video) शेयर किया गया है जिसमें कुछ लोग लकड़ी की एक दीवार (team climbing wall in seconds video) पर चढ़ते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो से आपको टीम वर्क सीखने को भी मिलेगा. वीडियो के साथ लिखा है- “अगर आप खुद को उठाना चाहते हैं तो किसी दूसरे को उठाएं.”

