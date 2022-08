पहली बार रंगीन दुनिया देख भावुक हुए ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जीने वाले लोग! विचित्र बीमारी से मिला निजात

इंसान से जुड़े कई ऐसे सिंड्रोम हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है. मगर जब ये सिंड्रोम किसी को हो जाता है तो उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है. जब काफी मुश्किलों के बाद लोगों को इस तरह के सिंड्रोम से निजात मिलता है तो उनको एक तरह से नया जीवनदान मिल जाता है. ऐसा ही एक विचित्र सिंड्रोम है जिसमें लोगों को हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट (Black and white syndrome) में दिखता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस सिंड्रोम (people seeing things in coloured after long time) से ग्रसित लोगों का रिएक्शन देखने को मिला जब उन्होंने रंगीन दुनिया पहली बार देखी.

ट्विटर अकाउंट @_figensezgin पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो आपको भावुक (emotional video) कर देगा. दरअसल, वीडियो में उन लोगों को दिखाया है जिन्होंने पहली बार दुनिया को रंगीन (rare syndrome) चश्मे से देखा. वीडियो में दिख रहे लोगों के बारे में बताने से पहले आपको एक विचित्र सिंड्रोम के बारे में बता देते हैं जिससे जुड़ा ये वीडियो है.

These people were born with Achromatopsia syndrome, that is, they only see in black and white, recently specialized lenses were created. ❤️ pic.twitter.com/0j7AaLytgj

— figen sezgin (@_figensezgin) August 8, 2022