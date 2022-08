VIDEO: तूफान के बीच फंसी कार में जान बचाते नजर आए लोग, चकनाचूर हो गया गाड़ी का कांच!

इंसान को कई बार लगता है कि वो प्रकृति से ज्यादा बड़ा हो गया है. वो ये नहीं समझ पाता कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना ही नुकसान करते हैं. जब प्रकृति हमसे इसका बदला लेती है तो ऐसा रौद्र रूप दिखाती है जिसके आगे इंसान टिक नहीं पाता. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस बात का सबूत है कि प्रकृति कितनी निर्दयी हो सकती है. इस वीडियो (People stuck in car in hailstorm) में कुछ लोग तूफान में फंसे दिख रहे हैं. यूं तो वो अपनी कार में बैठे हैं मगर वहां भी उन्हें राहत नहीं है.

ट्विटर अकाउंट @nftbadger पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो बेहद चौंकाने वाला है. इस वीडियो (women stuck in car in storm viral video) में कुछ लोग अपनी कार के अंदर एक तूफान के दौरान फंसे हैं. उनके डर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां का माहौल क्या होगा और उसके अलावा कार के कांच को देखकर तूफान की तीव्रता का भी पता चल रहा है.

It’s like a horror movie, hope everyone is fine👀pic.twitter.com/zbubtkUEnI

— nftbadger (@nftbadger) August 5, 2022