Viral Video: 10 हजार साल पुरानी चट्टान पर कीड़े-मकोड़ों की तरह रेंगते दिखे इंसान! ऊंचाई देख आने लगेगा चक्कर

हमारी धरती कितनी खूबसूरत है इसका अंदाजा तो आपको ट्रैवल चैनल और फिल्मों को देखकर लग ही जाता होगा. इनमें अजबगजब लोकेशन्स पर शूटिंग होती है जो बताती है कि ये दुनिया कितनी अनोखी है. ऐसी ही एक अनोखी जगह नॉर्वे में है जो एक टूरिस्ट प्लेस है पर इतनी ऊंचाई पर है कि यहां जाने वाले पर्यटक विमान या फिर ड्रोन कैमरों की मदद से कीड़े-मकोड़ों की तरह नजर आते हैं. अगर आपको इसी बात से हैरानी हो रही है तो इस लोकेशन की ऊंचाई (steep cliff Norway video) पर भी गौर कर लीजिए, जिसे देखकर आपको चक्कर आने लगेंगे!

ट्विटर अकाउंट @Rainmaker1973 पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें नॉर्वे का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन (Norway tourist destination video) दिखाया गया है. इस जगह का नाम है प्रीकेस्टोलेन (Preikestolen) जो रोगालैंड काउंटी में मौजूद है. ये एक खड़ी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 604 मीटर यानी 1982 फीट है. पहाड़ के ऊपर एक फ्लैट टॉप है जो 25 बाय 25 मीटर चौड़ा है. वीकीपीडिया की रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 में डेढ़ लाख से लेकर 2 लाख तक लोग इस जगह पर घूमने आए थे. जानकारी के अनुसार ये चोटी 10 हजार साल पहले बनी थी.

Preikestolen (English: «Pulpit Rock’») is a tourist attraction in Rogaland county, Norway. Preikestolen is a steep cliff which rises 604 meters (1,982 ft) above the Lysefjorden

[read more: https://t.co/1IF7ic14Q6]

[📹 https://t.co/wBsxXgpAvT]pic.twitter.com/hlAZ9vadJj

— Massimo (@Rainmaker1973) January 4, 2023