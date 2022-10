VIDEO: कुत्ते ने लगाया दिमाग, घर की पालतू सुअर को दिया केक का जला हिस्सा! खुद उठा लिया अच्छा भाग

लोग जब घरों में एक पालतू जानवर पालते हैं तो उनके और जानवर के बीच अच्छी दोस्ती स्थापित हो जाती है. दोनों में प्यार, लगाव और खिलवाड़ खूब देखने को मिलता है, लेकिन अगर कोई अलग प्रजाति के दो या उससे ज्यादा जीवों (pet animals cute video) को पाल ले तो उनमें काफी कंप्टीशन हो जाता है. कई बार तो दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, और कई बार करते हैं तो उनके स्वभाव में चालाकी शामिल हो जाती है. ऐसा ही हाल ही में एक पालतू कुत्ते और सुअर (pet dog and pig in house video) के बीच देखने को मिला जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @FredSchultz35 पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक घर के अंदर पालतू कुत्ता और पालतू सुअर (dog give cake to pig video) दिखाई दे रहे हैं. जानवरों के इस कॉम्बीनेशन के बीच अक्सर लड़ाई होती दिखाई देती है. दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और कुत्ता हमेशा ही हावी हो जाता है. इस वीडियो में यूं तो दोनों झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्यार से ही पेश आ रहे हैं पर उस प्यार में चालाकी छुपी दिख रही है.

You’re a pig, what do you care …I’ll take the other half. pic.twitter.com/G6KLrHcIJD

— Fred Schultz (@FredSchultz35) October 27, 2022