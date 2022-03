ज्वालामुखी फटने से यहां धुआं-धुआं हो गया पूरा इलाका! प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने का दे दिया निर्देश

ज्वालामुखी कितनी खतरनाक हो सकता है इसके बारे में वही लोग जानते हैं जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां सक्रीय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं. हालांकि एक्टिव वॉल्केनो (Active Volcano) के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए बड़ी चुनौती रहती है. हाल ही में ऐसी ही मुश्किल चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना फिलिपीन्स के लोग कर रहे हैं जहां एक ज्वालामुखी फटा (Volcano errupted in Philippines) है और अब लोगों को तत्काल वहां से निकलने के निर्देश दे दिए गए हैं.

फिलिपीन्स के बैटनगस (Batangas, Philippines) में आज सुबह दिल दहला देने वाली घटना घटी है. देश की राजधानी मनीला से कुछ दूर टाल ज्वालामुखी (Taal Volcano eruption) है जो सुबह-सुबह फट गया. इसके फटने से पूरे इलाके में इतना भयंकर धुएं का गुबार फैल गया है कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. मगर इस बीच चिंता की बात ये है कि ज्वालामुखी फटने से सुनामी भी आ सकती है इसलिए लोगों को जल्द ही इलाका खाली करने के निर्देश (Evacutation orders to people) दे दिए गए हैं.

LOOK: Footage of the phreatomagmatic eruption of Taal Main Crater from onset at 7:22 AM to 8:59 AM, 26 March 2022, recorded by the Main Crater Observation Station (VTMC). pic.twitter.com/zyY4tbS70I

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) March 26, 2022