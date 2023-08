Photographer danced with baratis: शादी हर किसी के जीवन का एक अहम पल होता है. लेकिन एक फोटोग्राफर अपने डांस से किसी की शादी को यादगार बना दे, ऐसा आपने कम ही सुना होगा. हालांकि ऐसा हुआ है, एक फोटोग्राफर फोटोग्राफी करते हुए बारातियों के साथ धमाकेदार डांस करके शादी को ऐसा यादगार बना दिया कि जब भी उस शादी की बात होगी तो इस फोटोग्राफर के डांस को जरूर जिक्र किया जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ [जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था] पर उसका एक वीडियो तलहका मचा रहा है.

वीडियो में, एक वेडिंग फोटोग्राफर को फुल एनर्जी के साथ डांस फ्लोर पर डांस करते देखा गया. वह एक हाथ में अपना कैमरा पकड़े हुए और साथ में बेहतरीन डांस मूव्स करते हुए नाच रहे बारातियों की वीडियोग्राफी कर रहा है. उस फोटोग्राफर को शादी में आमंत्रित लोगों के साथ पंजाबी धुनों पर खूबसूरती से थिरकते देखा गया.

फोटाग्राफर ने किया शानदार डांस

अपने पावरफुल डांस के दौरान डिवाइस को न गिराने से लेकर सभा में पूरी तरह से वाइब्रेट करने तक, इस फोटोग्राफर ने नेटिज़न्स के दिलों को छू लिया है. वीडियो देख कर यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और यह कहने से खुद को रोक नहीं पाएंगे कि फोटोग्राफर का डांस वाकई शानदार था.

if your wedding camera man ain’t doing this …..ask for refund pic.twitter.com/UGOwDdedi5

— Punjabi Touch (@PunjabiTouch) August 14, 2023