VIDEO: व्हीलचेयर पर बैठ पेंट कर लेता है घर, मुंह से चलाता है मोबाइल! शख्स का जज्बा देख रह जाएंगे दंग

इंसान अपने शरीर से नहीं, अपनी सोच से अपाहिज होता है. अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से विकार है तो भी वो अपनी इच्छा शक्ति और जिंदादिल जज्बे के साथ सब कुछ हासिल कर सकता है. ऐसा ही एक शख्स ने साबित कर दिखाया जिसके हाथ-पैर काम नहीं करते, जो व्हीलचेयर पर चलने पर मजबूर है मगर उसके बावजूद भी वो अपने मुंह (Physically challenged man uses mouth to work) का इस्तेमाल कर लगभग हर काम पूरा कर लेता है.

यूनिलैड वेबसाइट के फेसबुक पेज पर हाल ही में एक वीडियो (physically challenged man sits on wheelchair does all the work with mouth) शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है जो विकलांग होने के बावजूद भी अपने जज्बे से लोगों को ये सीख दे रहा है कि परिस्थितियां अगर हमारे खिलाफ हों, तो भी सकारात्मक रवैया अपनाकर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं.

शख्स को है दुर्लभ बीमारी

वीडियो में नजर आ रहे शख्स का नाम है डैरेन डगलस (Darren Douglas) जो खुद को विकलांग इंफ्लूएंसर कहते हैं. उनके हाथ और पैर काम नहीं करते. वो सिर्फ व्हीलचेयर पर चलने को मजबूर हैं. डैरेन एर्थरोग्रायपोसिस (arthrogryposis) नाम की बीमारी के साथ पैदा हुए थे जो 3000 लोगों में से सिर्फ किसी 1 को ही होती है. इस बीमारी में इंसान के शरीर के जॉइंट्स गोल घूम जाते हैं जिसके बाद हाथ-पैर काम करना बंद हो जाते हैं. डैरेन भी सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल कर अपने लिए हर काम करने की कोशिश करते हैं. इसके जरिए वो दूसरों पर डिपेंड भी नहीं होना चाहते हैं.



वीडियो पर लोगों ने की टिप्पणी

उनको इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लोग पसंद करते हैं. वो फनी तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में लोगों को बताते हैं. इस वीडियो में भी वो कभी मुंह से पेंट ब्रश पकड़कर दीवारें पेंट करते नजर आ रहे हैं तो कभी अपने से ब्रश करते दिखाई दे रहे हैं. यही नहीं, वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि वो पानी कैसे पीते हैं या गैस कैसे जलते हैं. इस वीडियो को 18 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोगों ने प्रार्थना की है कि भगवान से उन्हें आशीर्वाद और शक्ति मिले.

इस वीडियो के अलावा डैरेन अपने इंस्टाग्राम पर भी मुंह से पेंटिंग करते हुए वीडियोज शेयर करते रहते हैं.

