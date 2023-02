टॉयलेट में दिखा खूंखार जीव का खुला हुआ मुंह, अंदर जाने वालों की कांपी रूह! जानिए वायरल तस्वीर का सच ...

Viral Picture of Shark Open Mouth in Toilet: इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, जहां इंसान को कई बार कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जिस पर आंखें यकीन ही नहीं कर पातीं. आम लोगों से लेकर बड़े व्यवसायी और सेलिब्रिटीज़ भी सोशल मीडिया पर मज़ेदार पोस्ट करते हैं, जो वायरल हो जाते हैं. एक ऐसा ही पोस्ट आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने किया है, जिसमें एक टॉयलेट में मुंह फैलाए शार्क का सिर दिखाई दे रहा है.

इस वक्त टॉयलेट की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें शार्क मछली का खूंखार खुला हुआ मुंह दिखाई दे रहा है. इस तस्वीर को देखकर एक बार तो आप भी खौफ खा जाएंगे और उस इंसान की क्रिएटिविटी के बारे में सोचेंगे, जिसने इस टॉयलेट को बनवाया है या फिर यहां पर लाकर लगवाया है. जो भी इस टॉयलेट के अंदर पहुंचता होगा, पहले तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती होंगी और शायद ही वो यहां पर वो कर पाए, जिसके लिए पहुंचा है.

टॉयलेट में मिली शार्क

कारोबारी हर्ष गोयनका ने अपने ट्विटर हैंडल से टॉयलेट की एक तस्वीर शेयर की है, जो बहुत ही अलग और अजीब है. आपतौर पर आप जैसे टॉयलेट देखते हैं, ये उससे बिल्कुल डिफ्रेंट दिख रहा है. टॉयलेट को बनाने वाले ने खतरनाक शार्क का रूप दिया गया है, जो अपना बड़ा सा मुंह खोले हुए दिख रही है. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुरुषों के इस्तेमाल वाले इस टॉयलेट को ऐसा रंग-रूप दिया गया है, जो बिल्कुल किसी खूनी शार्क के मुंह जैसा लग रहा है. मानो वो दीवार तोड़कर अंदर घुस आई हो.लोगों को तस्वीर में जब ये इतना खतरनाक लग रहा है, तो असलियत में देखने वालों का क्या हाल होता होगा.

Why would anyone do this 😬? pic.twitter.com/Ym1eC2J98e

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 12, 2023