Dog with human face: ‘इंसानी चेहरे’ वाले एक कुत्ते की तस्वीरें सामने आई हैं. जोकि बहुत हैरान कर देनी वाली हैं. ये तस्वीरें अब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. ‘इंसानी शक्ल’ वाले इस कुत्ते का नाम ‘योगी’ [Yogi] है. वह एक शिह-पू नस्ल कुत्ता है. पिछले महीने ही वह एक साल का हुआ है. लोग सोचते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है.

‘मिरर’ की एक रिपोर्ट के अनुसार- रेडिट, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर इस कुत्ते की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. पोस्ट होने के बाद ‘इंसानी चेहरे’ वाले इस कुत्ते की तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. नेटीजंस ने ‘इंसानी शक्ल’ वाले इस कुत्ते की तस्वीरों पर हैरानी जताई. एक यूजर ने कैप्शन में लिखा है, ‘ऐसा लग रहा है जैसे इसमें किसी आदमी का चेहरा है.’ बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं.

सेलेब्स से होने लगी तुलना

एक अन्य यूजर ने कहा, ‘मैंने किसी कुत्ते में जो आंखें देखी हैं, उनमें से इस कुत्ते के पास सबसे अधिक इंसानों की तरह दिखने वाली आंखें हैं.’ कुछ ही देर में यह तस्वीर ट्विटर पर सामने आ गई, जहां लोग इस कुत्ते की तुलना एड शीरन जैसी मशहूर सेलिब्रिट्ज से कर रहे हैं.

‘कुत्ते की तस्वीरें एडिटेड नहीं’

हालांकि, मौजूदा डिजिटल युग में, तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत आसान है. इस शंका को लेकर इस कुत्ते की मालिक चैंटल डेसजार्डिन्स से ‘मिरर ऑनलाइन’ ने बात की. चैंटल डेसजार्डिन्स ने बताया कि तस्वीरों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है. तस्वीर को एडिटेड नहीं किया गया है. वे उनके कुत्ते हैं. उन्होंने ही फोटो दिसंबर में पोस्ट की थीं.

What’s your opinion? Does this dog appear to have a human face? https://t.co/qaepTpqPni

— 106.7 the Eagle (@1067theEagle) August 15, 2023