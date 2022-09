मोनालिसा का इंडियन मेकओवर देखा आपने? बनारसी साड़ी से लेकर राजस्थानी घाघरे में आई नज़र

Mona Lisa gets Indian makeover: कुछ चीज़ें इतनी मशहूर होती हैं कि उनके बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी बात होती रहती है. फिर ये चाहे वो अद्भुत इमारत हो, कोई अद्भुत परंपरा हो या फिर कोई ऐसी अद्भुत पेंटिंग, जिसका तोड़ अब तक नहीं बना हो. ऐसी ही एक दुनिया भर में मशहूर पेंटिंग से जुड़ी कुछ तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा.

लियोनार्डो द विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को लेकर तो आपने तरह-तरह की कहानियां और रिसर्च के बारे में सुना होगा. इस वक्त इस पेंटिंग का एक ही रूप-रंग दिखाई दे रहा है, जो काफी वायरल हो रहा है. मोनालिसा को लोगों ने अपने-अपने हिसाब से क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आप उसे इंडियन मेकओवर में पहली बार देखेंगे.

मोनालिसा बनी ‘लिसा मौसी’ और ‘लिसा देवी’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस वक्त मोनालिसा का इंडियन मेकओवर वायरल हो रहा है. कहीं वो लिसा मौसी बनकर दिखाई दे रही है तो कहीं बिहारी लिसा देवी बनकर. आप उसे अलग-अलग तरह से केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बंगाल के रंग में रंगे हुए देख सकते हैं. ये मेकओवर लोगों का ध्यान अपनी ओर बखूबी खींच रहा है.

If Mona Lisa born in South Delhi she would be “Lisa Mausi” pic.twitter.com/qUfdX76n70

— Pooja Sangwan 🇮🇳 (@ThePerilousGirl) September 23, 2022