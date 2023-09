Mexican pilot killed in plane crash: मेक्सिको में एक जेंडर रिवील पार्टी के दौरान भयंकर हादसा हो गया. जिसमें एक पायलट की मौत हो गई. यह पायलेट पार्टी में हवाई स्टंट कर रहा था. तभी अचानक से प्लेन के क्रैश होने से उसकी मौत हो गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्लेन में हवा में क्रैश हुआ था.

यह हादसा मेक्सिकन राज्य सिनाओआ के सैन पेड्रो इलाके में घटित हुआ. विमान दुर्घटनाग्रस्त तब हुआ जब एक कपल अपने बच्चे के जेंडर के बारे में जानकारी पाने को तैयार था. अगले ही पल में इस पार्टी का दुखद अंत हुआ. बता दें कि गर्भ में लड़का है या लड़की? यह जांच कराना भारत में अपराध है.

‘एक्स’, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर @aviationbrk नाम के यूजर ने इस हादसे के वीडियो शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वह प्लेन क्रैश होने के बाद जमीन पर आ गिरा. हादसे के दौरान उस जहाज के पंख ऐसे मुड़ गए कि जैसे वह कागज का बना हुआ हो.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023