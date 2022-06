प्लेन क्रैश होने के चंद सेकेंड पहले बाहर निकला पायलट, विमान हादसे का भयानक वीडियो कर देगा हैरान

हादसे कभी भी और किसी के साथ भी हो सकते हैं. इंसान हादसों को होने से कुछ हद तक तो रोक सकता है लेकिन अगर घटनाएं घट ही गईं तब उसे इतना सतर्क होना चाहिए कि उसका असर कम से कम हो. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो इस कथन को पूरी तरह से उचित ठहराता है. इस वीडियो में एक पायलट विमान (Plane crash video) से बाहर कूदता दिख रहा है. उसका टाइमिंग इतना सटीक था (Pilot eject from plane seconds before crash) कि अगर कुछ पल की और देरी होती तो उसकी जान चली जाती.

ट्विटर अकाउंट @LookedExpensive पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी खौफनाक है. वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में एक प्लेन हादसे (plane crash viral video) का दृश्य दिखाया गया है. मगर हैरानी की बात ये है कि प्लेन हादसे से कुछ ही वक्त पहले पायलट (Pilot save life from crashing plane video) अपनी जान बचाने के लिए खुद को बाहर निकाल लेता है.

