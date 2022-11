विमान उड़ा रही पायलट अचानक से कैसे दिखने लगी बूढ़ी? विज्ञान के पास है हैरान करने वाले वीडियो का जवाब

विज्ञान हमारे चारों तरफ है. सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, हम हर जगह साइंस की मौजूदगी को मेहसूस कर सकते हैं पर हम कई बार उसे नोटिस नहीं करते. आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा मगर उसका सच विज्ञान के पास छुपा है. इस वीडियो में एक पायलट (Pilot gets older flying plane) नजर आ रही है जो फाइटर प्लेन उड़ा रही है. पर अचानक से उसके चेहरे पर बड़ा बदला आ जाता है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक महिला पायलट (pilot face change flying plane) प्लेन उड़ाती दिख रही है. प्लेन उड़ाना, वो भी फाइटर प्लेन, काफी मुश्किल और चुनौतियों भरा काम है. उसके ऊपर से पायलट को मौसम के साथ-साथ कई तरह के प्राकृति पहलुओं का भी सामना करना पड़ता है.

The effects of G-force on the face. pic.twitter.com/abxmxzlgJ1

— Fascinating (@fasc1nate) November 6, 2022