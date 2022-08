उड़ते विमान के कॉकपिट में लड़ने लगे पायलट्स, फ्लाइट के कर्मियों ने सुलझाया झगड़ा! मिली बड़ी सजा

प्लेन में यात्रा करना भले ही मजेदार लगता हो मगर उसे संचालित करना और सबसे ज्यादा उसे उड़ाना बेहद मुश्किल काम है. फ्लाइट में मौजूद हर यात्री की जान की जिम्मेदारी पायलट्स पर ही होती है, ऐसे में उन्हें अपनी निजी समस्याओं को दूर कर फ्लाइट उड़ाने में पूरा ध्यान लगाना पड़ता है. पर सोचिए कि अगर दोनों पायलट्स आपस ही प्लेन के अंदर भिड़ जाएं तो यात्रियों की सुरक्षा का क्या होगा? हाल ही में ऐसा ही स्विट्जरलैंड से फ्रांस (Switzerland to France flight) जाने वाली फ्लाइट पर हुआ जब दोनों पायलट्स (Pilots flight in cockpit in plane) एक दूसरे से लड़ने लगे.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जेनिवा से पैरिस जा रही एयर फ्रांस (Air France pilots fight in flying plane) की एक फ्लाइट पर बेहद चौंकाने वाली घटना घटी जिसके चलते यात्रियों की जान पर खतरा मंडराने लगा था. उड़ते प्लेन के कॉकपिट में ही दोनों पायलट्स लड़ने लगे. ये लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि फ्लाइट कर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा नहीं तो कुछ बुरा हो जाता. रिपोर्ट की मानें तो ये मामला इसी साल जून का है जो एयर फ्रांस की Airbus A320 उड़ान पर हुआ था.

एयर फ्रांस के विमान में ये चौंकाने वाली घटना घटी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

एक दूसरे की बात नहीं मानने पर हुई लड़ाई

रिपोर्ट की मानें तो एक पायलट (Pilot slap co-pilot in plane) ने दूसरे की बात को मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और उनमें से एक पायलट ने दूसरे को थप्पड़ जड़ दिया. वो यहीं नहीं रुके, दोनों ने उड़ते प्लेन में ही एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया और बात हाथापाई तक पहुंच गई. इसी बीच एक पायलट ने दूसरे पर एक ब्रीफकेस फेंक दिया और फिर जब कॉकपिट के अंदर से झगड़े की आवाजें बाहर आने लगीं तो फ्लाइट अटेंडेंट्स भागते हुए अंदर गईं और दोनों को एक दूसरे से अलग किया.

पायलट्स को किया गया सस्पेंड

रिपोर्ट की मानें तो कैबिन क्रू में मौजूद एक कर्मी दोनों के बीच खड़ा हो गया और लड़ाई को रोकने में मदद की. इसके बाद वो बाकी की यात्रा में कॉकपिट के अंदर बैठकर दोनों को शांत करने की कोशिश करता रहा. एयर फ्रांस कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि पायलट्स का ऐसा व्यवहार कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है. प्रवक्ता ने माना की पायलट्स के बीच झगड़ा हुआ था मगर उसने ये भी कहा कि उसे तुरंत ही सुलझा दिया गया था. इस झगड़े से यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा. अब दोनों पायलट्स को सस्पेंड कर दिया गया है और फ्रांस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जांच शुरू कर दी है.

