मधुमक्खियों से बचने के लिए झील में कूदा शख्स, मछलियों ने कर दिया हमला! फिर जो हुआ वो जानकर कांप जाएगी रूह

दुनिया में कई बेहद खतरानक जीव (Dangerous Creatures of the World) हैं जिनसे इंसान को काफी खतरा हो सकता है. सिर्फ जमीन पर रहने वाले ही नहीं, पानी में भी रहने वाले जीव कई बार मौत बन सकते हैं. हाल ही में एक शख्स का सामना दोनों तरह के ही जीवों से हो गया जिनमें से एक ने उसकी जान ले ली. ब्राजील (Brazil News) का एक मामला सभी को चौंका रहा है. वो इसलिए कि एक शख्स पर मधुमक्खियों के झुंड (Man Attacked by Swarm of Bees) ने हमाल कर दिया और उनसे बचने के लिए वो झील में कूद गया. मगर उसे कहां पता था कि झील में उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है.

30 अक्टूबर को ब्राजील के Minas Gerais में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया. यहां की एक झील में तीन दोस्त मछली पकड़ने गए थे जब उनपर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. मधुमक्खियों से बचने के लिए वे तीनों पानी में कूद पड़े मगर पानी में पिराना मछलियां मौजूद थीं. तीनों के पानी में गिरते ही मछलियों ने उनपर हमला (Piranhas eat man who jumped in lake) कर दिया. दो शख्स तो जल्द ही पानी से निकल आए मगर एक शख्स डूब गया.

पानी में मिले शख्स के शरीर के टुकड़े

इस घटना के एक दिन बाद जब गोताखोर पानी में गए तो डूबने वाले शख्स का चेहरा, कान, और शरीर के कुछ टुकड़े उन्हें मिले जो तट से करीब 13 फीट की दूरी पर पानी में मोजूद थे. ये घटना रियो डी जेनेरियो से 600 मील की दूरी पर एक झील के पास घटी है. डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम में किसी भी तरह के जुर्म के अंदेशे को खारिज करते हुए घटना को मछलियों के हमले से ही जुड़ा बताया.

इस बात का पता नहीं लग पाया है कि शख्स मछलियों के हमले से पहले ही डूब गया था या फिर हमले के कारण वो पानी में डूबा. मिरर वेबसाइट के मुताबिक जिस झील पर ये घटना घटी, वो उन तीन दोस्तों में से एक की जमीन पर ही स्थित थी. शव की जांच के बाद उसे परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए दे दिया गया है. आपको बता दें कि साउथ अमेरिका की झीलों और नदियों में पिराना मछलियों की 30 प्रजातियां पायी जाती हैं.