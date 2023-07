Pitbull Dog Attack Video: बच्चे ने पिटबुल के सिर पर मारी बोतल, बौखला गया कुत्ता, जान बचाकर भागा मासूम!

पिछले दिनों पिटबुल कुत्ते से जुड़ी कुछ खबरों ने भारत को हिलाकर रख दिया था. अलग-अलग शहरों से ये खबरें आई थीं कि पिटबुल ने लोगों पर हमला कर दिया है. शायद आप जानते ही होंगे कि कुत्तों की ये प्रजाति दुनिया में सबसे ज्यादा खूंखार मानी जाती है क्योंकि इनका स्वभाव बेहद अप्रत्याशित होता है. यही कारण है कि इनसे दूरी बना लेने में ही समझदारी है. पर हाल ही में एक वीडियो वायरल (Pitbull attack viral video) हो रहा है जिसमें एक बच्चा अचानक ही पिटबुल के साथ मस्ती करने लगता है और जानवर तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है.

ट्विटर अकाउंट @crazyclipsonly पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक बच्चा पिटबुल कुत्ते (Pitbull dog attack kid video) के साथ खेलता नजर आ रहा है. पर बच्चे को शायद ये नहीं पता रहता कि वो जिस कुत्ते से पंगा ले रहा है, वो उसके लिए काल बन सकता है. बच्चे मासूम होते हैं, और कुत्ते भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. लैब्राडोर प्रजाति के कुत्तों को ही ले लीजिए. दोनों के साथ में खेलते हुए कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं.

Toddler hitting a pit bull in the head with a water bottle 😳 pic.twitter.com/JFAP2Lw317

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) July 3, 2023