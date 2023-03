Viral Video: डॉग शो में पहुंच गया 'दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता', खड़ी कर दी दूसरों की खटिया! करने लगा शिकार

कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है. उन्हीं के सहारे इंसान खुद को एंटरटेन भी कर लेते हैं. इसी का एक जरिया होता है डॉग शो. कहने को तो ये कार्यक्रम कुत्तों के लिए होता है मगर इससे खुशी इंसानों को मिलती है. अपने कुत्तों को जीतता देख, सबसे सुंदर और साफ-सुथरा देखकर उन्हें खुद विजेता जैसा मेहसूस होता है. डॉग शो में आने वाले बहुत से मालिक अपने कुत्तों पर तो लाखों रुपये खर्च कर देते हैं. ऐसे में जब उनके लखपति कुत्ते पर आंच आती है तो उनका दिल पसीज जाता है. ऐसा ही एक डॉग शो (Pitbull attack in dog show video) में देखने को मिला जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @Texas_Made956 पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक हैरान करने वाली घटना देखने को मिल रही है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- “एक शख्स डॉग शो में पिटबुल कुत्ते (Pitbull dog show video) को लेता आया, इसके आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता!” आपको AZ Animals से लेकर टॉप डॉग टिप्स जैसी वेबसाइट के अनुसार पिटबुल को दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता है. पिछले दिनों भारत में भी पिटबुल के हमले से मौत की कई घटनाएं सामने आई थीं जिसने लोगों को हैरान कर दिया था.

Guy brings pit to dog show😐

Im not even gonna say it😑 pic.twitter.com/OWEq3JArV9

