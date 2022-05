भारत में है एक ऐसी जगह जहां नजर आता है देश का नक्शा, 2 नदियों के संगम स्थल पर दिखता है 'इंडिया'!

हमारे देश से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है. मगर भारत से जुड़े ये हैरान करने वाले पहलू ही देश का गौरव बढ़ाते हैं. हिमालय से लेकर नीलगिरी पर्वतमाला तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, देश की हैरान करने वाली तमाम चीजों के चलते आज भारत का नाम दुनियाभर में प्रसिद्ध है. आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत चीज के बारे में बताने जा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी (Place in India where Indian map is visible) जगह है जहां भारत दिखता है?

आप सोचेंगे कि ये कैसा बेतुका प्रश्न हुआ! भारत में हर जगह भारत ही नजर आता है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं भारत के मैप के बारे में. इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां का भौगलिक नक्शा भारत (Indian map in Assam) से मिलता जुलता है. ये जगह असम में मौजूद है और यहां दो नदियों का संगम होता है. हम बात कर रहे हैं असम के बॉन्गाइगांव (Bongaigaon, Assam) शहर की.

WOW!

In Bongaigaon, Assam, there is a place where river Champawati meets Brahmaputra.

It looks just like the map of India 🇮🇳.

Incredible India! pic.twitter.com/Ydr6IJ2Qp7

— Erik Solheim (@ErikSolheim) November 27, 2021