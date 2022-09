वैज्ञानिक बनाएंगे ध्वनि की गति से चलने वाला विमान, 4000 किमी/घंटे की रफ्तार से भरेगा उड़ान!

आपने कई सुपरहीरो मूवीज़ देखी होंगी जिसमें हीरो लाइट या साउंड की गति के बराबर दौड़ता या उड़ता नजर आता है. यूं तो ये काल्पनिक कहानियां और किरदार होते हैं मगर वैज्ञानिक बीते काफी वक्त से इस बारे में सोचते आ रहे हैं कि अगर वो ऐसे वाहन बनाने में कामयाब हुए जो लाइट या साउंड की गति से चले तो इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा. अब शायद वैज्ञानिक (Scientists to make supersonic plane) इस अनोखे आविष्कार के और नजदीक पहुंच गए हैं.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार स्पैनिश डिजाइनर (Spanish designer flight concept) ऑस्कर विनाल्स (Oscar Viñals) ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में ऐसा विमान बनाया जा सकता है जो लंदन से न्यूयॉर्क सिटी (London to New York City in 80 minutes) तक की करीब 5 हजार किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 80 मिनट में पूरा कर सकता है. उनका कहना है कि आने वाले वक्त में करीब 170 यात्री इस विमान का मजा ले सकते हैं जिसकी स्पीड साउड (Flight faster than speed of sound) की तुलना में 3 गुना होगी.

प्लेन की स्पीड भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे होगी. (फोटो: Oscar Viñals/SWNS via Daily Star)

कोल्ड फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगा प्लेन

इस प्लेन को बनाने के कॉन्सेप्ट को ‘हाइपर स्टिंग’ (Hyper Sting flight) नाम दिया गया है. उन्होंने बताया कि कोल्ड फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से ये प्लेन उड़ान भरेगा और इसके जरिए दो रैमजेट इंजन और 4 नेक्स्ट जेन हाइब्रिड टर्बोजेट को पावर दी जा सकेगी. हाइपर स्टिंग विमान की लंबाई करीब 328 फीट होगी और इसके एक पंख से दूसरे पंख तक की चौड़ाई 169 फीट होगी.

2030 तक बनकर हो सकता है तैयार

उन्होंने कहा कि सुपरसॉनिक विमान का नया दौर आने वाला है मगर उन्हें लेकर कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें सुधारना होगा क्योंकि ध्वनि की गति से उड़ना इतना भी आसान नहीं है. हाइपर स्टिंग भविष्य के सुपर सॉनिक कमर्शियल प्लेन का नया कॉन्सेप्ट है. उन्होंने बताया कि आज के वक्त में कई प्राइवेट और पब्लिक इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे इन प्लेन्स के निर्माण को सच किया जा सके. बार्सिलोना के रिपोर्टर ने कहा कि उनका कॉन्सेप्ट सच साबित हो सकता है बस उसके लिए तकनीक में सुधार की जरूरत है. उन्होंने बताया कि इस तरह के प्लेन्स 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेंगे और साल 2030 तक हम मान सकते हैं कि ऐसे विमान बन जाएं. आपको बता दें कि ऑस्कर द्वारा जारिए किए गए इस कॉन्सेप्ट विमान की उड़ने की ऊंचाई करीब 65 फीट होगी.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news