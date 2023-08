Dinosaur sea monster bone dug up in UK: ब्रिटेन में एक डायनासोर ‘समुद्री राक्षस’ की हड्डी खोदी गई है. यह हड्डी देखने में काफी शॉकिंग है. एक्सपर्ट्स भी इस हड्डी को देख कर दंग रह गए हैं. उन्होंने दावा किया है कि कैंब्रिज में खोदी गई हड्डी आकार में बहुत ही बड़े डायनासोर की है, जिसे एक प्राचीन रोमन फॉसिल हंटर ने कलेक्ट किया था. यह डायनासोर लगभग 660 लाख साल पहले धरती पर घूमता था.

डेलीस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ऑक्सफोर्ड आर्कियोलॉजी के कर्मचारियों का दावा है कि यह हड्डी आकार बहुत में बड़े प्लेसीओसॉर [plesiosaur] डायनासोर की रीढ़ का हिस्सा है. प्लेसीओसॉर डायनासोर बहुत खतरनाक होते थे और अन्य सभी जानवरों को खा जाते थे जैसा कि एक ‘समुद्री राक्षस’ करता है. उन्होंने बताया कि यह हड्डी रोमन मिट्टी के बर्तनों और अन्य जानवरों की हड्डियों के टुकड़ों के बीच पाई गई है. माना जाता है कि इसे एक रोमन फॉसिल हंटर ने अपने कलेक्शन में संजोया था.

वो जगह, जहां पाई गई यह हड्डी?

जिस जगह पर यह हड्डी पाई गई, वह लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी के बाद का है और वर्तमान में एक कार्क पार्क [cark park] के नीचे स्थित है. वैसे तो प्लेसीओसॉर [plesiosaur] डायनासोर के अवशेष मिलना बहुत मुश्किल है, हालांकि 2017 में अंटार्कटिका में इसका एक बड़ा सा कंकाल मिला था, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला कंकाल था.

