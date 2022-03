फ्लाइट में कुर्सी की पेटी बांधने लगी मॉडल तो बीच में आ गई तोंद! सीट बेल्ट छोटी पड़ जाने पर भड़की महिला

अगर आपने कभी प्लेन में यात्रा की होगी तो आप जानते होंगे कि फ्लाइट्स में उड़ान भरने से पहले स्टाफ की ओर से हिदायत दी जाती है कि यात्री अपने कुर्सी की पेटी यानी सीट बेल्ट (Seat belt in plane) बांध लें. सीट बेल्ट बांधने को इतना लंबा बनाया जाता है कि यात्री आसानी से उसे अपनी कमर में बांध सके मगर हाल ही में एक प्लस साइज मॉडल (Plus size model slam airline for seat belt) को सीट बेल्ट बांधने में ऐसी असुविधा हुई कि उसने एयरलाइन कंपनी को ही सोशल मीडिया पर लताड़ लगाने का मन बना लिया.

रेमी बैडर (Remi Bader) एक प्लस साइज मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग है. जहां इंस्टाग्राम पर उनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो वहीं डेली स्टार के अनुसार टिकटॉक पर उनको 20 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो हाल ही में रेमी डेल्टा एयरलाइन (Delta airline) से यात्रा कर रही थीं जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने एयरलाइन कंपनी को लताड़ लगाना शुरू कर दिया.

Why should I control my food intake! @Delta you should make your seat belts longer for fat asses like me! @RemiBader I AM NOT AN ANIMAL!https://t.co/4pzUh6m3ub

— Remi Bader (@RemiBader) March 24, 2022