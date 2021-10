Video: भालू का हुआ रूट कैनाल ट्रीटमेंट! घंटे भर में डॉक्टर ने निकाल दिया जानवर का टूटा हुआ दांत

अगर आपके दांत में कभी दर्द होता है या आपको किसी कारण से अपने दांतों को बदलवाना होता है तो आप क्या करते हैं? बेशक आप किसी डेंटिस्ट यानी दातों के डॉक्टर के पास जाते होंगे. मगर क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी दांतों के डॉक्टर (Dentist for animal teeth) की जरूरत पड़ जाती है. सुनने में ये थोड़ा फनी लग सकता है मगर हाल ही में इंग्लैंड (England) के एक पोलर बियर का रूट कैनाल ट्रीटमेंट (Polar Bear Root Canal Treatment) हुआ है. अमूमन आपने इंसानों का ही रूट कैनाल ट्रीटेमेंट के बारे में सुना होगा. इसलिए सोशल मीडिया पर ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है.

इंग्लैंड के यॉर्कशायर वाइल्डलाइफ पार्क (Yorkshire Wildlife Park) में सीसू (Sisu Polar Bear) नाम का एक पोलर बियर रहता है जिसकी उम्र 3 साल है. दूसरे भालुओं की तरह सीसू भी ‘खाने-पीने और मस्त रहने’ वाली जिंदगी बिता रहा था मगर हाल ही में उसके रवैये में काफी परिवर्तन आया. वो थोड़ा चिड़चिड़ा और उग्र नजर आने लगा. तभी पार्क के कर्मियों ने ध्यान दिया की भालू का एक दांत टूट गया है जिसके कारण वो भयंकर दर्द में है. इसके बाद पार्क कर्मियों ने सीसू भालू को एक डेंटिस्ट को दिखाने का फैसला किया. डेंटिस्ट के पास जाने का ये सीसू का पहला मौका (Polar bear dental treatment) था. जानवरों के डेंटिस्ट डॉ. पीटर कर्टेज (Dr Peter Kertesz) ने जब उसकी हालत देखी तो उन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का उपाय सुझाया.

What happens when a Polar Bear has tooth ache? He goes to the dentist of course! ‍❄️ Step behind-the-scenes to watch Sisu the Polar Bear make his very first visit to the see dentist! pic.twitter.com/Oe8GLGxGSQ

— Yorkshire Wildlife Park (@YorkshireWP) October 25, 2021