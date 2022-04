कार चुराकर भागे अपराधी के पीछे पड़ गया पुलिस डिपार्टमेंट का कुत्ता, गुनहगार को अपने दम पर भेजा जेल!

आपने अक्सर सुरक्षा विभाग के पास कुत्तों (Security Dog) को तो देखा ही होगा. उनकी चालाकी और तत्परता देख हर कोई दंग हो जाता है. इन कुत्तों के कारण सुरक्षाकर्मियों को भी काफी सहूलियत मिलती है क्योंकि वो सूंघकर ही जुर्म का पता लगा लेते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला ब्रिटेन (British police dog caught robber) में सामने आया जहां कुत्ते ने अपने दम पर अपराधी को ढूंढ निकाला और उसे जेल भेजवा दिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार रविवार 10 अप्रैल को लैंकशायर के ब्लैकबर्न (Blackburn, Lancashire) में एक चोर, निसान जूक (Nissan Juke) नाम की कार को ले भागा. कार चोरी हो जाने के बाद तुरंत ही पुलिस हेलिकॉप्टर, टैक्टिकल ऑपरेशन की टीम और फायरआर्म ऑफिसर्स को भेजा गया. उनके साथ वाइपर नाम का एक कुत्ता (Police dog Viper help caught dog) भी था जिसकी चालाकी के दम पर ही पुलिस, चोर को पकड़ने में कामयाब हो पाई.

Stolen Nissan Juke pursued and crashed in Blackburn 🏃🏻🏃🏻🏃🏻. @LancsTacOps catch 🏃🏻PD Viper deployed tracked to one 🏃🏻hiding behind fence @NPASNorthWest attend capturing 🏃🏻attempting to flee followed by 🏃🏻being located in next garden. Great team work @LancsARV #T1dogs pic.twitter.com/QhUGVJCFS8

— Lancs Police DogUnit (@LancsPolDogUnit) April 10, 2022