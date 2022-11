सुपरहीरोज़ बनकर ड्रग्स तस्करों के घर पहुंचे पुलिसकर्मी! फिल्मी अंदाज में अपराधियों को किया गिरफ्तार

सुरक्षाकर्मी सुपरहीरोज से कम नहीं होते हैं. फिल्मी सुपरहीरो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से आसमान में उड़ते हैं, आंखों से आग निकालते हैं और अपराधियों को पकड़ लेते हैं पर ऐसी एक्टिंग करने के लिए उनके पास कई बार रीटेक्स का ऑप्शन होता है. मगर असली सुरक्षाकर्मियों के पास कोई पावर नहीं होती है, इसके बावजूद भी वो अपनी जान की बाजी लगाकर गुनहगारों को पकड़ लेते हैं. अब सोचिए कि अगर सुपरहीरो और असल सुरक्षाकर्मी मिल जाएं तो क्या होगा! बेशक ये अनोखा कॉम्बिनेशन देखने लायक होगा. ऐसा ही हाल ही में देखने को मिला पेरू में जहां पुलिसवाले फिल्मी सुपरहीरो बनकर अपराधियों (police dress as superheros to catch drugs dealer) को दबोचने के लिए पहुंचे थे.

ऑडिटीसेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पेरू के लीमा (Lima, Peru) में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों (drug dealer) को काफी अनोखे तरीके से गिरफ्तार (police arrest drug dealer) किया जिसे जानकर आपको लगेगा कि ये पूरा वाकया किसी सुपरहिट फिल्म की स्टोरी है. रिपोर्ट के अनुसार Mariátegui परिवार पेरू में ड्रग्स का कारोबार करता था और उन्हें काफी वक्त से पुलिस पकड़ना चाहती थी.

सुपरहीरो की तरह तैयार हुई पुलिस!

उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 31 अक्टूबर का दिन चुना. ये दिन चुनने के पीछे खास कारण था. दरअसल, 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाया जाता है, जो एक त्योहार में जिसमें लोग अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं. आप सोचेंगे कि इस त्योहार और अपराधियों की गिरफ्तारी के बीच क्या संबंध है? पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए अपने आपको मार्वल और डीसी कॉमिक्स के सुपरहीरोज (Police got ready as superheros to catch criminal) की तरह तैयार किया. कोई कैप्टन अमेरिका बन गया तो कोई स्पाइडरमैन और थॉर वहीं एक महिला पुलिसकर्मी कैट वुमन की तरह तैयार हो गई.

रेड के दौरान मिले नशीले पदार्थ

हैलोवीन का दिन चुनने का कारण ये था कि इस दिन जब पुलिसकर्मी इस तरह से तैयार हुए तो अपराधियों को जरा भी शक नहीं हुआ कि वो पुलिसवाले हैं क्योंकि उस दिन हर कोई इस तरह के विचित्र कपड़ों में दिख जाता है. पुलिसवाले सड़क पर टहल रहे थे जब अचानक वो अपराधियों के अड्डे पर पहुंचे. वो अंदर घुसे और तस्करों को घुटने पर बैठने के लिए कहा. वो भी हैरान कर गए कि पुलिस इस तरह से कैसे आ सकती है! उस अड्डे से कोका पेस्ट, मैरिजुआना, और कोकेन हाइड्रोक्लोराइड जैसी चीजे भी मिली हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news