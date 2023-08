Viral Video: माली बनने को तैयार हुआ बच्चा, पैसे कमाकर खरीदना चाहता था खास चीज! पुलिस ने पूरी कर दी हसरत

बचपन में हर कोई कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है. उनकी उम्मीद होती है कि वो किसी चीज को पा सकें. पर हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता. कुछ बच्चे उसे पाने की कोशिश में हार मान लेते हैं तो कुछ पाने के लिए जी जान लगा देते हैं. हालांकि, बहुत बार वो नहीं समझ पाते कि किसी चीज को हासिल करने के लिए वो जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही है या नहीं. हाल ही में एक अमेरिकी बच्चे ने भी ऐसा ही किया. उसे एक वीडियो गेम खरीदना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे. इस वजह से वो माली बनने को तैयार हो गया. पर जब एक पुलिसवाले को ये पता चला, तो उसने बच्चे (Police officer gift child viral video) की ख्वाहिश पूरी कर दी और उसे पढ़ाई से भी दूर नहीं होने दिया.

ट्विटर अकाउंट ‘परफेक्ट डे’ पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अटलांटा (Atlanta, USA) के एक बच्चे को पुलिसकर्मी खास तोहफा (Police gift video game to child) देता दिख रहा है. दरअसल, बच्चे को प्ले स्टेशन 5 अपने लिए खरीदना था पर उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है. इस वजह से वो पॉकेट मनी जुटाने के लिए दूसरों के घर में माली बनने को भी तैयार था. हालांकि, जब वो दूसरों के घर में काम मांगने जा रहा था, तो लोग इतने छोटे बच्चे को इस काम को करने के लिए तत्पर देख हैरान हो जा रहे थे.

Teenager wants to earn pocket money for a PS5. He goes door to door in an Atlanta suburb to offer to help with gardening. Some residents get scared and call the police. The officer talks to the boy and he explains why he is looking for a job. The police officer, also a big gaming… pic.twitter.com/kdRBcxSoF5

