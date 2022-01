चेस खेलते-खेलते अचानक कुर्सी से नीचे आ गिरा खिलाड़ी, वायरल Video देख आ जाएगी हंसी!

चेस (Tricks of Chess) का खेल बेहद संयम और गंभीरता से भरा होता है. एक गलत चाल और आपकी सेना को कोई भी अहम खिलाड़ी जान गंवा सकता है. घंटों तक चलने वाले इस खेल में खिलाड़ी इस तरह डूब जाते हैं कि हार मिलने पर वो बेहद निराश हो जाते हैं. हाल ही में एक खिलाड़ी को ऐसी ही निराशा हाथ लगी जब वो खेल में हार (Chess Player Fall After Loosing Game) गया. मगर उस हार के अलावा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल (Chess Player Falling From Chair Video) होने लगा.

पोलैंड (Poland Chess Player) के 18 वर्षीय मशहूर चेस खिलाड़ी पावेल टेकलैफ (Pawel Teclaf) वैसे तो देश-दुनिया में काफी फेमस हैं मगर इन दिनों वो अलग कारण से चर्चा में हैं. उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो चेस खेलते दिख रहे हैं और हाल मिलने पर काफी दुखी रिएक्शन शो करते हैं मगर फिर उनके साथ अचानक एक हादसा हो जाता है जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है.



कुर्सी का बिगड़ा संतुलन, नीचे गिरा खिलाड़ी

वायरल हो रही छोटी सी क्लिप में पावेल वॉरसॉ के फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में एक प्रतियोगी के खिलाफ खेलते नजर आ रहे हैं. तभी मैच के अंत में उन्हें हार मिलती है तो वो गुस्से में हाथ झटकते हुए पीछे होते हैं तभी कुर्सी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर पड़ते हैं. उनका गिरना दर्दनाक या चोट लगने वाला नहीं था. वीडियो काफी फनी लग रहा है. उन्होंने कहा कि उनका बैलेंस बिगड़ गया था इसलिए वो गिर पड़े.

खिलाड़ी ने कहा- ‘पहले से प्लैंड नहीं था रिएक्शन’

उन्होंने कहा कि उनके ऑपोनेंट ने उनको उठाने की मदद की. उस वक्त वो काफी नाराज थे मगर जब बाद में उन्होंने खुद भी वीडियो देखा तो हंसने लगे. उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने लिफ्ट में एक शख्स को मोबाइल पर यही वीडियो देखते हुए देखा. जब उन्होंने घर पहुंचकर अपना फोन चेक किया तो देखा कि लोगों ने उन्हें ढेरों लिंक भेजे हैं. उन्होंने बताया कि वो खेल के दौरान ऐसे रिएक्शन नहीं देते हैं मगर उस मैच में उन्हें भी नहीं पता कि ऐसा रिएक्शन कैसे आ गया. उनके अनुसार वो रिएक्शन पहले से प्लैंड नहीं था. सोशल मीडिया पर लोग वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

