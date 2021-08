सहेलियों के भाइयों से बनाती थी संबंध, दोस्तों ने छोड़ दिया साथ! पॉर्न एक्ट्रेस ने खोले जिंदगी से जुड़े राज

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन (Sunny Leone) ने कई इंटरव्यूज में अपनी पुरानी जिंदगी से जड़े कई राज खोले हैं. पॉर्न एक्ट्रेस (Porn Actress) मिया खलीफा (Mia Khalifa) ने भी बताया है कि जब वो पॉर्न इंडस्ट्री (Porn Industry) से जुड़ी थीं तब लोग उन्हें किस नजर से देखते थे और उन्हें कैसा महसूस होता था. अब एक जानी-मानी पॉर्न एक्ट्रेस ने अपने जीवन से जुड़े कई राज (Hidden truth of Porn actress life) जनता के सामने रखे हैं जिसमें से सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि वो अपनी सहेलियों के भाइयों के साथ सेक्स (Porn Actress had sex with Friends’ brothers) करती थीं. जब उनकी दोस्तों को इस बारे में पता चला तो वो एक-एक कर उनसे दोस्ती तोड़ने लगीं.

(फोटो: Instagram/@dangershewrote)

25 साल की एबेला डेंजर (Abella Danger) पॉर्न फिल्मों (Porn Films) की फेमस एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई एडल्ट फिल्मों में काम किया है. हाल ही में एबेला ने बार स्टूल स्पोर्ट्स डिजिटल मीडिया कंपनी के एक यूट्यूब चैनल आंसर द इंटरनेट पर जनता के सवालों का जवाब दिया. एक शख्स ने उनसे सवाल किया कि अगर कोई लड़का डेटिंग एप टिंडर पर अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन के साथ मैच हो जाए तो क्या उसे उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? एबेला ने बेबाकी से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा- “अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि बेस्ट फ्रेंड की बहन भी तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करना चाहती है. इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. बस तुम अपने दोस्त को इस बारे में मत बताओ.” इस सवाल का जवाब देते हुए एबेला ने अपने जीवन से जुड़े एक राज से पर्दा उठाया जिसने सभी को चौंका दिया.

एबेला ने बताया कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के भाइयों के साथ यौन संबंध बनाती थीं. सहेलियों के भाइयों को इससे कोई समस्या नहीं थी मगर उनकी दोस्तों का उनपर से भरोसा उठ गया इस वजह से उन्होंने एबेला से दोस्ती तोड़ ली. एबेला की इस हरकत की वजह से उनकी कई फ्रेंड्स अब उनसे बात नहीं करती हैं. हालांकि एबेला का कहना है कि उन्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है. एबेला ने यहां तक बताया कि उन्होंने एक बार एक लड़की से सिर्फ इसलिए दोस्ती की क्योंकि उन्हें उसका भाई पसंद आ गया था और वो उसके साथ सेक्शुअल रिलेशन (Sexual Relation) बनाना चाहती थीं. इसके बाद उन्होंने जब अपनी दोस्त को अपने अनुभव के बारे में बताया तो दोस्त ने उनसे बात करना बंद कर दिया.