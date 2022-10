12 वाक्यों में पता चल जाएगी दिमाग की सही उम्र, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ट्राई किया ये टेस्ट !

Mental Age Test: इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में आपको रोज़ाना कुछ न कुछ देखने को मिल ही जाता है, जो आपके मनोरंजन के लिए काफी होता है. कई बार इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, जो मज़ेदार होती है. एक ऐसा ही दिलचस्प पोस्ट (Viral Post On Twitter) इस वक्त ट्विटर पर मौजूद है, जिसमें एक सवाल के ज़रिये इंसान की मानसिक उम्र का पता लगाया जा सकता है.

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर पेज से इस टेस्ट को शेयर किया है और बताया है कि उन्होंने खुद इस टेस्ट को लिया है और कोई भी इसे ट्राई करके देख सकता है. ये टेस्ट मशहूर हावर्ड यूनिवर्सिटी के School of Psychiatry ने डिज़ाइन किया है, जो इंसान की मानसिक उम्र का पता लगा सकता है. यूनिवर्सिटी का दावा है कि 50 से ज्यादा उम्र के लोग इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं.

12 वाक्यों में दिमाग का टेस्ट

वायरल हो रही पोस्ट में उद्योगपति आनंद महिंद्रा के एक पेज शेयर किया है, जिस पर 12 अलग-अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं. अपनी मानसिक आयु का पता लगाने के लिए लोगों को इन सभी वाक्यों को एक साथ बिना किसी गलती के पढ़कर दिखाना है. खुद आनंद महिंद्रा इस टेस्ट से काफी प्रभावित दिखे. उन्होंने इसके साथ कैप्शन लिखा है – ‘मुझे मानना पड़ेगा कि इस टेस्ट को शानदार तरीके से बनाया गया है. एक दोस्त ने मुझे ये ट्राइ करने के लिए कहा और परिणाम में कोई विवाद ही नहीं था.’

I have to admit that this was a brilliantly accurate test that a friend urged me to take. Indisputable result. pic.twitter.com/y5yQQiXe2L

— anand mahindra (@anandmahindra) October 1, 2022