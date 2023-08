हम सभी के लिए एग्‍जाम के बाद आंसरशीट पर पेरेंट्स के सिग्‍नेचर करवाना सबसे मुश्क‍िल काम रहा है. खासकर तब जब मार्क्‍स कम आए हों. हमेशा डर लगा रहता था कि पिटाई हो जाएगी, नहीं तो डांट से पड़ेगी ही. लेकिन हाल ही में, एक मह‍िला ने अपने स्‍कूल की आंसरशीट की तस्‍वीरें सोशल मीडिया साइट X पर शेयर की. जिसमें मैथ्‍स में कम अंक आने के बावजूद उनकी मां ने डांटने की बजाय प्रत्‍येक पेपर पर प्रोत्‍साहन के शब्‍द लिखे.

ट्विटर यूजर जैनब ने दो अलग-अलग तस्‍वीरें शेयर कीं. कैप्‍शन में लिखा, मेरी कक्षा 6 की गणित की नोटबुक मिली और मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि कम अंक पर भी मेरी मां आंसरशीट पर सिग्‍नेचर करती थीं. इतना ही नहीं, एक उत्‍साहवर्धक नोट भी लिखा करती थीं. जब जैनब को 15 में से शून्‍य अंक मिला तो मां ने लिखा, “प्रिय, इस परिणाम को स्वीकार करना बहुत साहसपूर्ण है” बाद के ट्वीट में ज़ैनब ने लिखा, मैंने मैथ्‍स पढ़ना जारी रखा और कुछ समय बाद इसका आनंद लेना शुरू कर दिया. बाद में अच्‍छा स्‍कोर भी किया. यह उसका नतीजा था जब आप अपने बच्चे को असफल होने के लिए शर्मिंदा करने से बचते हैं.

found my grade 6 math notebook and love how precious mother was signing every bad test with an encouraging note for me! pic.twitter.com/AEJc3tUQon

— zainab (Taylor’s version) (@zaibannn) August 25, 2023