जब भी महंगाई चरम पर होती है. हर चीज की ज्‍यादा कीमत देनी पड़ती है तो हमें पुराने दिन याद आने लगते हैं. बरबस मुंह से निकल पड़ता है कि वही समय अच्‍छा था. तब इतनी कीमत थी. बहुत सारे लोग गुजरे जमाने के बिल भी वर्षों तक संजोकर रखते हैं. और जब ये सामने आते हैं तो हमें चौंका जाते हैं. कुछ दिनों पहले आईएफएस परवीन कासवान ने गेहूं का बिल शेयर किया था. जो उनके दादाजी ने बेचा था. तब कीमतें जानकर लोग दंग रह गए थे. अब एक यूजर ने साइक‍िल का बिल शेयर किया है, जिसे देखकर यकीनन आप को भी खुद की ही आंखों पर यकीन नहीं होगा. यह बिल है एक साइकिल का, जिसकी कीमत साल 1934 में महज 18 रुपये थी.

एक समय था जब साइक‍िल हर घर की शान हुआ करती थी. उस वक्‍त साइकिल का जो क्रेज था, वह आज के लग्‍जरी कारों को लेकर भी नहीं. सुबह-शाम धुलाई-पोछाई होती थी. उससे भी पहले चले जाएं तो अगर किसी के घर साइक‍िल आ गई तो 10 गांवों में शोर हो जाता था. उसे अमीर आदमी माना जाता था. लेकिन इंसानों की ख्‍वाह‍िशें बदलती गईं और साइक‍िल का दौर भी. अब उसकी जगह बाइक ने ले ली है. लेकिन एक समय था जब यही साइक‍िल महज 18 रुये में मिला करती थी. अब तो साइक‍िल के दाम आसमान छू रहे हैं. इसकी कीमत हजारों में पहुंच गई है.

Just found a 90 yr old bicycle bill, just 18 Rs

I believe at that time 18 Rs is equivalent to 1800 Rs. Am I Right?#oldbill #Cycle #foundsomethingnew #heritage #olddays pic.twitter.com/Rs7XXcZYUz

