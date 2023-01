VIDEO: लगातार चलती रहती है ये लिफ्ट, नहीं लगा है दरवाजा! यात्रियों की तरह अपनी मंजिल पर चढ़ते-उतरते हैं लोग

इमारतों में लिफ्ट लगना आम बात है. आज से नहीं, सालों पहले से लिफ्ट का इस्तेमाल होता है जिससे आसानी से लोग इमारत में ऊपर से नीचे आ सकें और सीढ़ियों पर ना चलना पड़े. आप ये तो जानते ही होंगे कि लिफ्ट्स का संचालन बटन से होता है और उन्हें दबाकर ही उसे ऊपर-नीचे किया जाता है. पर चेक रिपब्लिक (Czech Republic elevators never stop) देश की राजधानी के सरकारी ऑफिसेज में ऐसी लिफ्ट्स (weird lifts that never stop) लगी हुई हैं जो कभी भी नहीं रुकती हैं और उसपर चढ़ने-उतरने के लिए लोगों को बस के यात्री बनना पड़ता है जिन्हें चलती बस पर चढ़ने और उतरने की आदत होती है!

इंस्टाग्राम यूजर वैलेंटीन नॉरी एक फोटोग्राफर हैं और कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो अपने अकाउंट पर पोस्ट किया है जिसमें एक लगातार चलने वाली लिफ्ट नजर आ रही है. ये लिफ्ट चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग (Prague lift never stop video) में देखने को मिलती है. प्राग मॉर्निंग वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यहां के प्राचीन सरकारी कार्यालयों में आज भी ऐसी लिफ्ट लगी हुई हैं. इन लिफ्ट को पैटर्नोस्टर लिफ्ट (Paternoster lift) कहते हैं. कई बार इन लिफ्ट्स को लोग Elevators of Death भी कहते हैं.

View this post on Instagram A post shared by VALENTIN NOURRY | PHOTOGRAPHE BORDEAUX (@valentinnourryphotographie)



कभी नहीं रुकती ये लिफ्ट

अब सवाल ये उठता है कि ये बाकी लिफ्ट्स से कैसे अलग हैं और इनकी क्या खासियत होती है? इस लिफ्ट में बाकी लिफ्ट्स की तरह दरवाजा नहीं होता जो स्लाइड होकर अपने आप बंद हो जाता है और लिफ्ट कभी भी नहीं रुकती है. इसलिए इसपर चढ़ने और इससे उतरने वाले लोगों के लिए खतरना कुछ बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें सही टाइमिंग के हिसाब से इसपर चढ़ना या उतरना पड़ता है. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लिफ्ट पर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं. बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अगर कोई समय रहते इस लिफ्ट से नहीं उतरा तो वो ऊपर छत से जाकर टकरा जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी. इस वहम को दूर करने के लिए आप नीचे दिए यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं जो ये बताता है कि ये लिफ्ट काम कैसे किया करती थी.

" isDesktop="true" id="5161619" >

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ये डरावना अनुभव होता होगा. एक ने कहा कि अगर इंसान उतरा ही नहीं तो क्या होगा, कृपया इसकी भी जानकारी दीजिए.

एक ने कहा कि ये देखकर फोबिया जैसा मेहसूस हो रहा है. प्राग की ही एक महिला ने कहा कि आज भी वहां ऐसी लिफ्ट्स मौजूद हैं.

