Viral Video: रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे पति से मिली प्रेग्नेंट पत्नी, 7 महीने दूर रहने के बाद हुआ भावुक मिलन

रूस और यूक्रेन का युद्ध (Russia Ukraine War) खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक तरफ रूस पूरी तरह यूक्रेन को तहस-नहस करने पर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी अपने आत्मसम्मान की लड़ाई को बहादुरी से लड़ता दिख रहा है. इस युद्ध में ढेरों सैनिक, और आम नागरिकों के मारे जाने की खबर भी है. युद्ध भले ही दो सरकारों के बीच हो पर इसमें पिसते आम लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपनी सरकारों को ऑर्डर्स का पालन करना पड़ता है. ऐसा ही दोनों देशों के सैनिकों के साथ भी हो रहा है. इस बात का एक इमोशनल (pregnant wife meet husband emotional video) पहलु हाल ही में देखने को मिला जब एक यूक्रेन का सैनिक अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से 7 महीने बाद मिला.

यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार Anton Gerashchenko ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो लोगों को भावुक (wife meet husband after 7 months) भी कर रहा है और उनका दिल जीत रहा है. इस वीडियो में एक सैनिक अपनी पत्नी से कई दिनों बाद मिलता नजर आ रहा है. एंटॉन ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- “हम इसी वजह से लड़ रहे हैं…इन दोनों ने एक दूसरे को 30 हफ्तों से नहीं देखा था.”

This is what we’re fighting for.

They haven’t seen each other for 30 weeks.

📹: yanina_sham/Instagram pic.twitter.com/vVrkdlRAln

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 3, 2023