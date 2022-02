जेल में स्मार्ट टीवी, स्पीकर और फोन! कैदी के सोशल मीडिया पोस्ट से खड़ा हो गया बवाल!

आपने अगर फिल्मों में जेल (Jail from inside) देखा होगा तो जानते होंगे कि जेल किसी काल कोठरी से कम नहीं होते हैं. वैसे असल में भी जेलों की हालत ऐसी ही होती है. वो अंधेरे कमरे जैसे होते हैं जिसमें बेहद डिम लाइटें जलती हैं. जहां रहकर कोई भी डिप्रेस मेहसूस करने लगेगा. मगर हाल ही में एक कैदी सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो रहा है जिसने अपने जेल (Prisoner post video from jail) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एचएमपी लिविंग (HMP livin) के नाम से फेमस एक शख्स टिकटॉक पर अपने वीडियोज शेयर करता रहता है. रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि शख्स एक कैदी है जो जेल के अंदर से सोशल मीडिया चलाता है और टिकटॉक (tiktok) पर वीडियोज बनाता है. न्यूज18 हिंदी इस खबर की और वीडियोज के सच होने का दावा नहीं करता है. ये वायरल वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

जेल में सब सुविधाएं नजर आ रही है. (फोटो: Tiktok)

होटल के कमरे जैसी है जेल

चलिए अब बात करते हैं शख्स के वीडियो की. रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में शख्स ने अपने जेल के कमरे का एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर लग रहा है कि उसका कमरा किसी होटल (Jail looks like hotel room) के कमरे से कम नहीं है. कमरे में एक स्मार्ट टीवी (Smart tv in jail) लगा हुआ, स्पीकर सिस्टम है, लैंडलाइन फोन है, एयर ह्यूमिडिफायर लेदर सीट, अच्छा बिस्तर आदि रखे हुए हैं. ये सब देखकर हर कोई दंग हो जा रहा है. शख्स ने कहा कि उसका रूम होटल के कमरे से कम नहीं है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग कमेंट कर आलोचना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर बवाल भी मच गया है.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

एक महिला ने कमेंट कर कहा कि वो अपने बच्चों के साथ जमीन पर सोती है. वीडियो देखकर उसे लग रहा है कि वो भी जुर्म करे और ऐसी आरमदायक जिंदगी बिताए. जबकि एक महिला ने कहा कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो कैदी के ऐश-ओ-आराम के लिए टैक्स भरती है. एक ने कहा कि उसका भाई गरीबी में मर गया और किसी ने भी नहीं देखा. एचएमपी अननोन के नाम से प्रसिद्ध ये शख्स 7 साल की सजा काट रहा है और 4 साल से जेल में है.

