71 फीसदी जल गया था शरीर, 3 साल में हुई 28 सर्जरी! अब डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने निकला युवक

दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानियां हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं और जिंदगी से लड़ने का नया जज्बा देती हैं. ऐसी ही कहानी एक अमेरिकी नागरिक (American man burned 71 percent starts medical studies) की है जिसने बेहद मुश्किल दौर में भी हार नहीं मानी और अब अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए निकला है. हैरानी की बात ये है कि शख्स एक भयंकर हादसे का शिकार हो गया था जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई मगर उसका सपना और उसे पूरा करने की चाहत नहीं खत्म हुई.

पोर्टो रीको (Puerto Rico) के रहने वाले एलेक्सिस हर्नैंडेस (Alexis Hernandez) साल 2019 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए मेक्सिको शिफ्ट हो गए थे जहां उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे वो आज तक पूरी नहीं नहीं उबर पाए हैं. 19 जनवरी 2019 को वो अपने नए अपार्टमेंट थे. जब उन्होंने पानी गर्म करने के लिए बॉइलर ऑन किया. बॉइलर फटने से अपार्टमेंट में आग लग गई और वो उसी के बीच में फंस गए. उन्हें बचाव दल ने बाहर निकाला मगर उनका शरीर 71 फीसदी तक जल (Man burned from fire viral post) चुका था. उन्हें सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न हुआ था. 1 हफ्ते आइसीयू में रखने के बाद उन्हें टेक्सास के एक फेमस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था.

It all started with a dream. Like many other Puerto Ricans, I chose to go to Mexico to study medicine. pic.twitter.com/tUawBrbRxR



वहां 20 दिनों तक वो कोमा में रहे थे. 68 दिन आईसीयू में रहने और भयंकर दर्द झेलने के बाद वो होश में आए और उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है. इसके बाद उनके रिकवरी का पूरा दौर सबसे ज्यादा मुश्किल था. उन्हें चलना, खाना, जैसे मामूली काम फिर से सीखने थे. करीब 8 महीने बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए. इस दौरान उनकी 19 सर्जरी हो चुकी थी. 19 जनवरी 2020 को उन्होंने अपनी दूसरी जिंदगी का पहला जन्मदिन मनाया. इस पूरी घटना से जुड़ी जानकारी और वीडियोज उन्होंने एक ट्विटर थ्रेड पर शेयर किये हैं जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. एलेक्सिस हमेशा सोचते थे कि वो फिर से डॉक्टरी की पढ़ाई कब शुरू कर पाएंगे.

First day of MED SCHOOL after burning 71% of my body 3 years ago. 28 surgeries and more to come, 20 days in a coma, 2 months in ICU, more than 7 months in the hospital, and 3 years of therapies.Happy to finally be here. pic.twitter.com/UP7N7af74v

