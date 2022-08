असली वैज्ञानिकों के बीच लगा दी नकली साइंटिस्ट की फोटो, विज्ञान की क्लास का फनी वीडियो हुआ वायरल

स्कूल-कॉलेज में साइंस की लैब या क्लासरूम के अंदर अक्सर आपने महान वैज्ञानिकों की फोटो लगी देखी होगी. इससे अक्सर विद्यार्थियों को मोटिवेशन दिया जाता है जिससे वो भी विज्ञान का ज्ञान लेकर अपना नाम दुनिया में रोशन करें. इन दिनों एक वीडियो वायरल (film actor photo with scientists in classroom) हो रहा है जिसमें एक क्लास में वैज्ञानिकों की फोटो लगी दिख रही है. मगर हैरानी की बात ये है कि इन तस्वीरों के बीच एक नकली वैज्ञानिक (fake scientist photo in classroom viral video) की भी फोटो लग दी गई है.

Science classroom in Punjab, India pic.twitter.com/THuvlztDY1 — Figen (@TheFigen) August 7, 2022



ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया गया है जिसे समझने के लिए आपको फिल्मी ज्ञान होना जरूरी है. वीडियो में दावा किया गया है कि ये क्लास पंजाब (Punjab college fake scientist photo in classroom) के किसी कॉलेज का है, हालांकि, ये एक वायरल वीडियो है और इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इस वजह से इस दावे को सच नहीं ठहराया जा सकता है.

don’t blame them, blame google pic.twitter.com/tmzkD0ZGgY — Muhammad Shaff Ahsan (@its__shaff) August 8, 2022



क्लास में दिखी फिल्मी वैज्ञानिक की फोटो

चलिए अब बढ़ते हैं इस वायरल वीडियो की तरफ. वीडियो में एक विज्ञान की क्लास नजर आ रही है जिसमें कुछ बच्चे प्रैक्टिकल करते दिख रहे हैं. क्लास की छत पर कई साइंटिस्ट्स की तस्वीरें लगी नजर आ रही हैं. इन फोटोज में टेस्ला, आइंस्टीन जैसे दिग्गज वैज्ञानिक दिख रहे हैं. मगर तस्वीरों के अंत में एक शख्स की फोटो लगी है जो असल में कोई वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक एक्टर है.

कौन है नकली वैज्ञानिक?

वीडियो के आखिरी में दिख रहा फ्रेंच दाढ़ी और बिना बालों वाला शख्स असल में कोई वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक्टर है. अमेरिकन वेब सीरीज ‘ब्रेकिंग बैड’ (Breaking Bad) को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध वेब सीरीज का दर्जा मिला है. इसे मूवी रेटिंग साइट आईएमडीबी पर 9 से ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं. इस सीरीज के मुख्य किरदार ‘वॉल्टर व्हाइट’ (Walter White) को निभाया है एक्टर ‘ब्रायन क्रैंस्टन’ (Bryan Cranston) ने. ये फोटो ब्रायन की ही है. इस सीरीज में वो एक ड्रग्स बनाने वाले अपराधी बन जाते हैं जिनके द्वारा बनाया गया नशीला पदार्थ अमेरिका और मेक्सिको में बहुत फेमस हो जाता है. तब वो अपना नाम हाइजेनबर्ग (Heisenberg) रख लेते हैं. दरअसल, इस क्लास में लोगों ने जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग (Werner Heisenberg) की फोटो लगानी चाही होगी पर उनकी जगह फिल्मी हाइजेनबर्ग की फोटो लगा दी. ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और इसे 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों को फोटो का संदर्भ नहीं समझ आ रहा है मगर अब शायद उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news