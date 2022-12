Queen of the Night: साल में सिर्फ एक रात ही खिलता है ये फूल, भगवान शिव से है खास संबंध! जानें क्यों है अनोखा

दुनिया में बहुत सी चीजें इतनी अजीबोगरीब हैं कि जब उनके बारे में लोगों को पता चलता है तो वो दंग रह जाते हैं. ऐसा ही एक फूल भी दुनिया में मौजूद है. आमतौर पर फूल साल में कई समय तक के लिए खिलते हैं. कुछ फूल साल के खास वक्त में ही खिलते हैं पर जिस फूल की हम बात कर रहे हैं वो इतना अनोखा है कि वो साल में सिर्फ 1 ही रात के लिए खिलता है. इस दुर्लभ फूल (rare flower blossoms for 1 night) को लोग रात की रानी (Queen of the Night flower) भी कहते हैं.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एपिफिलम ऑक्सीपेटलम (Epiphyllum Oxypetalum) असल में कैक्टस की प्रजाति का एक पौधा है जो सफेद रंग के बेहद खूबसूरत फूलों को उगाने के लिए जाना जाता है. ये फूल साल में सिर्फ 1 रात के लिए उगते हैं. इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है. ये फूल उस एक रात में कुछ ही घंटों के लिए खिलता है और सूर्योदय होने से पहले मुरझा जाता है. मेक्सिको, मध्य अमेरिका और एटलीज में ये फूल उगते हैं और इसे देखने के लिए दूसरे देशों से लोग आते हैं.

एक रात में सिर्फ 1-2 घंटे के लिए खिलता है फूल

ये इतना दुर्लभ है कि लोगों का मानना है कि जो इसे खिले हुए देख लेता है उसकी किस्मत चमक जाती है. कई लोगों ने तो फूल को खिले आजतक नहीं देखा है बावजूद इसके कि उनके घर में ये पौधे उगा है. इस बात का पता लगाना तो मुश्किल है कि ये फूल किस वक्त उगेगा मगर जिन लोगों ने इसे उगे देखा है, उनका दावा है कि ये गर्मी की रातों को और वसंत के मौसम में उगता है. कुछ लोगों का मानना है कि ये पूर्णिमा की रात को ही उगता है वहीं कुछ का कहना है कि ये भारी बारिश के बाद उगता है. इसकी खुशबू इतनी ज्यादा होती है कि कुछ दूरी से ही इसे सूंघा जा सकता है पर ये सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही उगता है.

भगवान शिव से है फूल का खास कनेक्शन

अब चलिए आपको बताते हैं भारत में इस फूल का क्या महत्व है. इसे भारत में ब्रह्म कमल (Brahma Kamal flower) कहा जाता है जो उत्तराखंड और आसपास के पहाड़ी इलाकों में होता है. पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्म कमल वही फूल है जिस पर भगवान शिव ने जल छिड़क कर भगवान गणेश को जीवित किया था. यही वजह है कि इस फूल को जीवन देने वाला फूल भी कहते हैं. ऐसे में मान्यता है कि यदि किसी बीमार व्यक्ति के पास इस फूल को रखा जाए तो उसकी सेहत में सुधार होता है. एक मान्यता तो ये भी है कि अगर कोई ब्रह्म कमल को खिला हुआ देख ले तो उसकी किस्मत पलट जाती है. कहते हैं कि खिलते हुए ब्रह्म कमल को देखने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो सकता है.

