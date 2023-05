राजा के बगल में खड़ा मोहरा रानी है या वजीर? कोई कहता है पुरुष तो कोई स्त्री! जानिए शतरंज का ये राज़

शतरंज के दीवाने तो आपको शहर-शहर में मिल जाएंगे. ये खेल खेलने के लिए लोग बहुत उत्सुक होते हैं और इसमें अपना वक्त और ऊर्जा देने के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं. पर शतरंज के कई ऐसे राज होते हैं जिनके बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है. ऐसे में हर कोई इन राज से जुड़े नियमों को अपने अनुसार ही ढाल लेता है. ऐसा ही एक राज जुड़ा है राजा के बगल में खड़े होने वाले मोहरे से! कोई इस मोहरे को रानी कहता है तो कोई वजीर! (Is it Queen or Wazir in Chess) पर क्या आप वास्तव में जानते हैं कि वो क्या है?

आपने फरहान अख्तर की फिल्म ‘वजीर’ देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे. आपने पश्चिमी देशों के लोगों को भी टीवी पर शतरंज खेलते देखा होगा जो सारे मोहरों के नाम अंग्रेजी में लेते हैं. अब अगर वजीर का अंग्रेजी किया जाए तो उसे प्राइम मिनिस्टर या सिर्फ मिनिस्टर कहा जाता है. या फिर सेनापति भी माना जा सकता है, पर विदेशी इस मोहरे को क्वीन (Is the queen actually a man) यानी रानी बुलाते हैं. ऐसे में ये कंफ्यूजन तो खड़ी होती है कि वो मोहरा वजीर है या रानी. यूं तो अधिकतर लोग इस मोहरे को रानी ही मानते हैं, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लॉजिकली वो रानी नहीं हो सकती.

जिस वक्त चेस का निर्माण हुआ, उस वक्त युद्ध में महिलाएं हिस्सा नहीं बनती थीं. ऐसे में रानी होने का दावा गलत लगता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

पुरुष होने का दावा क्यों लगता है सही?

चेस डॉट कॉम वेबसाइट पर लोगों ने कई सालों पहले इस सवाल पर चर्चा की थी और अधिकतर लोग इस बात से सहमत हुए कि वो रानी नहीं, वजीर है. चेस के सारे मोहरों के नाम पर्शियन शब्दों के आधार पर रखे गए, इसलिए राजा के बगल वाले मोहरे का नाम रखा गया वजीर. जिस दौर में चेस का निर्माण हुआ, उस दौर में औरतें युद्ध का हिस्सा नहीं होती थीं. इस कारण रणभूमि में रानी का होना वाजिब नहीं है. शतरंज के सारे मोहरे पुरुष ही होते हैं. हाथी, घोड़ा, ऊंठ, राजा, प्यादे और उसका सेनापति. वजीर ही सबसे ताकतवर मोहरा होता है जो किसी भी दिशा में चल सकता है.

रानी बुलाने का क्या हो सकता है कारण?

वेबसाइट के अनुसार जब चेस को यूरोप ले जाया गया, तो वहां के लोगों को पर्शियन जुबान नहीं आती थी. इसलिए उन्होंने अपने अनुसार शब्दों का ट्रांसलेशन किया. इसी वजह से ऊंठ को बिशप बना दिया गया और घोड़े को नाइट बना दिया गया. यूरोपियन लोगों को लगा होगा कि अगर चेस में एक राजा है, तो एक रानी भी अवश्य ही होगी. हालांकि, ये बस लोगों द्वारा लगाए गए अंदाजे हैं जो कितने सही है, इसका दावा नहीं किया जा सकता. अब चेस के शक्तिशाली मोहरे को वजीर कहा जाए या रानी, उसके होने से चेस का गेम मजेदार जरूर हो जाता है!

