पत्रकारों से चर्चा कर रही थीं स्वास्थ्य मंत्री तभी पैर पर चलती दिखी जहरीली मकड़ी! वायरल हो रहा Video

अक्सर नेताओं के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं (Weird Incidents with Politicians) घट जाती हैं जिसका वीडियो बन जाता है और इंटरनेट पर जल्द ही वायरल हो जाता है. भारत के ही नहीं, दूसरे देशों के नेताओं के साथ भी ऐसा ही होता है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड की स्वास्थ्य मंत्री (Queensland Health Minister Spider Video) के साथ भी ऐसा ही हुआ जिसके बाद उनका वीडियो चर्चा का विषय बन गया.

ब्रिसबेन (Brisbane, Australia) में क्वीन्सलैंड की स्वास्थ्य मंत्री यीवेट डाथ (Yvette D’ath) हाल ही में एक प्रेस कॉन्सफ्रेंस में शामिल थीं. वो कोरोना महामारी से जुड़ी कोई जानकारी मीडिया को दे रही थीं जब अचानक उनके साथ एक हैरान करने वाली घटना घट गई. मंत्री के पैर पर जहरीली हंट्समैन मकड़ी (huntsman spider) चलते हुए नजर आई जिसे अचानक देखकर वो दंग रह गईं.

.@YvetteDAth has been spooked by a spider at this morning’s COVID-19 update in Brisbane. The Health Minister briefly stopped the press conference until the huntsman scurried away. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #qldpol #COVID19 #7NEWS pic.twitter.com/YlKfB9mq3m

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) December 16, 2021