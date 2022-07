VIDEO: 'बिजली की गति से भी तेज' प्रिंट किया टिकट! रेलवे कर्मचारी की प्रतिभा देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

अक्सर लोगों को सरकारी कर्मचारियों से एक ही शिकायत होती है कि वो अपना काम जल्दी नहीं करते, जिसके कारण ग्राहकों को काफी समस्याएं होती हैं. मगर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक रेलवे कर्मी के काम करने की स्पीड देखकर हर कोई दंग है. शख्स ने इतनी जल्दी टिकट वेंडिंग मशीन (Man printing ticket from ticket vending machine) से टिकट निकालकर यात्री को दे दिया कि लोग देखते रह गए.

मुंबई रेलवे यूजर्स (Mumbai railway users) नाम के ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो (railway employee printing ticket viral video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक रेल कर्मी टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट निकालते नजर आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि उसकी उंगलियां मशीन (man operating ticket vending machine video) की स्क्रीन पर इतनी तेजी और आसानी से पड़ रही हैं जैसे उसने खुद ही वो सॉफ्टवेयर बनाया हो! उसे हर बटन याद है और वो चंद सेकेंड में टिकट निकालकर दे दे रहा है.

Somewhere in Indian Railways this guy is so fast giving tickets to 3 passengers in 15 seconds. pic.twitter.com/1ZGnirXA9d

— Mumbai Railway Users (@mumbairailusers) June 28, 2022