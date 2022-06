VIDEO: पटरी पर गिरे शख्स की रेलवे कर्मचारी ने बचाई जान, चंद सेकेंड की देरी से हो जाता बड़ा हादसा

दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डालने से परहेज नहीं करते. शायद इन्हीं लोगों के जज्बे और बहादुरी के चलते इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है. आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई हादसों को देखा होगा जिसमें कोई शख्स रेलवे स्टेशन पर पटरी ऊपर गिर जाता है और फिर कोई उसकी जान बचा लेता है. हाल ही में ऐसा नजारा देखने को मिला जब एक रेलवे कर्मी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे शख्स (railway employee save man from being hit by train) की जान बचाई.

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो (railway employee courage video) शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स रेलवे स्टेशन पर अंजान व्यक्ति की जान बचाते नजर आ रहा है. हैरानी की बात तो ये है कि जिस पटरी पर व्यक्ति गिरा, उसी पर ट्रेन (railway employee rescue man from track) आ रही थी और अगर शख्स ने जरा भी देरी की होती तो उसे अंजान आदमी की जान चली जाती.

सेवा, सुरक्षा और सहयोग

A precious life was saved by the courageous act of help by on-duty staff, who jumped on tracks himself to save a person from getting gravely injured.

Indian Railways is proud to have daring & diligent staff like H. Satish Kumar and commends his bravery. pic.twitter.com/gcnHCrtXg4

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 23, 2022