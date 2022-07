सेमी सर्कल नहीं, असल में गोल होता है इंद्रधनुष! वायरल वीडियो में देखने को मिला अनोखा नजारा

अगर आपने कभी चित्रों में या हकीकत में इंद्रधनुष देखा होगा, तो उसे सेमी सर्कल ही पाया होगा, यानी अर्धवृत्त आकार का रूप ही देखने को मिला होगा. इस वजह से जब कभी आपने रेनबो की ड्रॉइंग बनाई होगी तो उसे पहाड़ों के पीछे सेमी सर्कल में ही बनाया होगा. पर क्या आप ये जानते हैं कि असल में इंद्रधनुष सेमी सर्कल नहीं बल्कि पूरा सर्कल (Rainbow is full circle not semi circle) होता है?

जी हां, इंद्रधनुष का असल रूप पूरा गोल (Round rainbow viral video) होता है मगर वो हमें दिखाई नहीं दे पाता है. इन दिनों ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूरा रेनबो (rainbow viral video) नजर आ रहा है जो देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है कि लोग इसकी तारीफ करने से नहीं थक रहे. जिस तरह साइंस फिक्शन या सुपरहीरो मूवीज में दूसरी दुनिया में जाने का चमकदार रास्ता दिखाते हैं, ये रेनबो ठीक वैसा ही लग रहा है.

Rainbows are actually full circles, typically visible from higher vantage points, such as planes or tall buildings.

Credit: Fabricio Macielpic.twitter.com/bQG2z7JuDj

